Receta de Aguadito de pollo

SAN PEDRO SULA.

Ingredientes:

-4 presas de pollo

-1 pechuga de pollo

-4 tazas de caldo de pollo

-1 cebolla

-1 zanahoria

-2 ají amarillo

-1 taza de cilantro picado

-1 lata de arvejas o guisantes

-2 patatas medianas

-2 dientes de ajo

-1 taza de arroz crudo

-1 taza de maíz (choclo, mazorca)

-Sal al gusto

-Pimienta al gusto

-Comino al gusto



Preparativo:

1.-Lava el ají y sácale las pepitas, límpialo bien y córtalo en trozos medianos.

2.-Junta el ají y las hojas de cilantro en un procesador o licuadora para molerlos y preparar la pasta que le dará sabor y color al platillo.

3.-Trocea la cebolla y el ajo en cubitos pequeños.

4.-En una olla profunda con un chorro de aceite sofríe la cebolla y el ajo a fuego medio por unos 5 minutos o hasta que la cebolla se ablande.

5.-Agrega la pasta de ají y cilantro y sofríe 3 minutos aproximadamente, revolviendo constantemente para que no se queme.

6.-Trocea la zanahoria en cubitos pequeños y júntala con las arvejitas y el maíz dentro de la olla. Revuelve bien y sofríe por 3 a 5 minutos para que se integren los sabores.

7.-Agrega el caldo de pollo en la olla, enseguida sumerge las presas de pollo y las pechugas troceadas. Espolvorea comino, sal y pimienta a gusto.

8.-Agrega el arroz y tapa la olla, cocina a fuego medio-bajo por unos 10 minutos.

9.-Lava bien, pela y corta las papas en gajos medianos.

10.-Añade las papas al caldo y cocina tapado unos 10 a 15 minutos a fuego medio-bajo o hasta que las papas estén blandas. No olvides revolver ocasionalmente para evitar que se queme por debajo.

11.-Reposa el asopado 5 minutos antes de servir para que no te quemes al comerlo. Puedes servir el aguadito de pollo peruano con trozos de limón para aderezar o un poco de cilantro picado por encima, ¡y a disfrutar!