Receta de lasaña de espinacas y alcachofas

Ingredientes:

-1 paquete de lasaña

-280 gr de espinaca picada

-8 alcachofas

-300 gr de queso parmesano rallado

-200 gr de pan rallado

-Bechamel

-4 huevos

-Tomate frito



Cómo preparar una lasaña de espinacas y alcachofas:

1.-Esta lasaña necesita una serie de ingredientes básicos que podemos tener siempre listos. Unas alcachofas ya preparadas o congeladas nos pueden solucionar un problema si no es temporada. Las espinacas también las podemos tener congeladas o frescas.

2.-Para esta lasaña podemos comprar cualquier tipo de placas de lasaña. Vamos a seguir las instrucciones del fabricante para preparar las placas de lasaña para tenerlas listas a la hora de preparar esta recete.

3.-Normalmente las placas de lasaña se suelen hervir unos minutos para poder trabajar con ellas, aunque hay también que solo necesitan estar a remojo. Las podemos poner a remojo con agua caliente unos minutos.

4.-Seguimos con las alcachofas. Si tienes la opción de optar por un producto fresco, deberás pelarlas bien, dejando solo el corazón y hervirlas durante unos minutos, añadimos un poco de limón para que no se oxiden.

5.-Cuando estén listas irán directamente al vaso de la batidora, crearemos una pasta o puré con cierta textura. Rectificaremos de sal y pimienta para que tengan el sabor que más nos gusta.

6.-Seguimos con las espinacas. Al igual que las alcachofas pueden ser frescas o no, las espinacas se cocinan muy rápidamente. Hervimos las espinacas y las escurrimos hasta que estén listas.

7.-Ponemos las espinacas con las alcachofas y las trituramos hasta que se forme la base de una lasaña increíble.

8.-Vamos a darle más textura a esta masa con los huevos, el parmesano y el pan rallado. Mezclaremos todo muy bien hasta tener una masa muy homogénea, será la masa de una lasaña espectacular.

9.-A continuación, preparamos la bechamel. En una sartén con aceite de oliva ponemos dos cucharadas de harina las rehogamos bien y vamos incorporando poco a poco la leche. Cuando tenga la consistencia adecuada, le pondremos el tomate frito para darle color y sabor.

10.-Vamos a ir montando la lasaña de espinacas y alcachofas. Colocamos las placas con el relleno, vamos alternando hasta llenar la bandeja de horno. Por encima colocaremos la bechamel y un poco de queso rallado.

11.-La lasaña irá directamente al horno, en unos 15 minutos y estará lista para. Retiramos del horno y podemos servir al momento. Estará increíble en caliente o un poco fría. Atrévete a probar esta deliciosa lasaña de espinacas y alcachofas queda realmente de vicio.