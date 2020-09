Empanadas de espinaca con queso

SAN PEDRO SULA.

Ingredientes:

-1 kilogramo de espinacas congeladas

-½ kilogramo de queso blanco rallado

-100 gramos de queso mozzarella

-1 Huevo

-2 paquetes de Obleas para empanadillas

-2 dientes de Ajo

-1 chorro de Aceite



Pasos a seguir para hacer esta receta:

1.- El primer paso para hacer el relleno de las empanadas al horno será cocinar las espinacas. Para ello, sofríe el ajo en un poquito de aceite y saltea las espinacas hasta que estén hechas. Trata de usar espinacas congeladas, pero si quieres puedes usar espinacas frescas.

2.- Una vez hechas, espera que se templen a temperatura ambiente mientras vas rallando el queso. Puedes usar una mezcla de queso fresco y queso mozzarella o usar cualquier queso que te guste, como por ejemplo gouda o requesón, si estás haciendo dieta. Cuando lo tengas, mezcla el queso con las espinacas y sazona al gusto con una pizca de sal en caso que haga falta.

3.- Para armar las empanadillas, separa cada pieza de masa y coloca una cucharada de relleno en el centro. La medida ideal es la de las cucharas de postre, recuerda no pasarte con el relleno para que no se rompan las empanadas durante la cocción. Si quieres hacer la masa casera, puedes seguir la receta de masa para empanadas paso a paso o la de masa para empanadas sin gluten.

4.- Para sellar las empanadillas debes cerrar cada círculo de masa formando una media luna, para luego aplastar los bordes con ayuda de un tenedor.

5.- A continuación, coloca todas las empanadillas de espinaca y queso en una bandeja para horno, previamente forrada con papel para cocinar, y pinta con huevo batido para conseguir que queden brillantes cuando estén listas.

6.- Cocina las empanadillas en el horno a 200ºC durante unos 10-15 minutos o hasta que se vean doradas. Empieza a revisarlas pasados los primeros 10 minutos para que no se te vayan a quemar. Este tipo de empanadillas también pueden cocinarse en aceite.

7.-Disfruta de estas ricas empanadillas de espinacas y queso a cualquier hora del día, como desayuno, cena o como he hecho yo, sírvelas para una tarde de picoteo con los amigos.