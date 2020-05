Capirotada mexicana  

SAN PEDRO SULA.

Ingredientes

1 barra de mantequilla de 90 gramos

8 bolillos



Jarabe

2 litros de agua

1 raja de canela

2 clavos de olor

1 pieza de anís estrella

½ taza de azúcar morena

2 piezas de piloncillo

1 lata de leche evaporada (360 ml)



Relleno

¾ de taza de cacahuate pelado natural

¾ de taza de nuez en trozo

200 g de queso panela (en cubos de aproximadamente 1 cm)

½ taza de pasas (pueden ser arándanos)

2 piezas de plátano*



Montaje

Coco rallado

Grajeas de colores



Preparación

Derretir mantequilla a fuego bajo, cuidando que no se queme. Cortar el pan (bolillo) horizontal de 2 cm de grosor, colocar en una charola, barnizar con la mantequilla y meter al horno a 180 grados centígrados y dejar tostar por aproximadamente 5 minutos, cuidando que no se queme, dejar enfriar por unos 20 minutos.



Jarabe

Colocar en una sartén de fondo (coludo) agua, canela, clavo, anís, azúcar morena y piloncillo hasta que se disuelva el piloncillo. Agregar la leche evaporada y dejar unos minutos, para que la miel no quede ni muy espesa ni muy líquida, de manera que pueda ser absorbida por el pan.



Relleno

Tostar cacahuate y nuez en una sartén con mucho cuidado para que no se quemen. En un recipiente aparte agregar el queso y las pasas. Agregar esta preparación a los frutos tostados (nuez y cacahuate) y dividir en dos porciones iguales.



Montaje

En una charola honda, cazuela de barro o de cobre colocar una capa de pan al fondo y embeber muy bien con la miel (colar antes para no tener restos de clavo, canela y anís). Esparcir una porción de relleno y seguir con otra capa de pan y repetir el procedimiento con la miel y el resto del relleno.

Colocar otra capa de pan, volver a embeber y al final agregar el coco y la grajea para decorar.

Cubrir el recipiente con papel aluminio e introducir al horno por 5 minutos.

Retirar el aluminio y servir.



Tips: Se puede dejar el pan cortado una noche anterior para lograr una mejor estabilidad al cortar ya armada la capirotada.

También se puede preparar el jarabe una noche antes con todos los ingredientes si desea que sea más intenso su sabor (calentar antes de usar ya colado para que se embeba mejor).

*Si va a usar plátano como relleno, puede agregarlo en la segunda capa. Si prefiere usarlo en el montaje, póngalo en rebanadas al momento del consumo para que no se oxide.