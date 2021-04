Así se hace la tradicional sopa de caracol

Redacción.



La sopa de caracol es uno de los platillos más destacados de la culinaria hondureña. Esa mezcla de coco y marisco provoca una explosión de sabores en el paladar. Las verduras que se usan para esta receta pueden variar según las preferencias.



Lo más importante al preparar esta sopa es limpiar bien el caracol, machacarlo y no sobre cocinarlo, siguiendo estos tres pasos tendrá mejores resultados.



Y recuerde que para acompañar la sopa de caracol no hay nada mejor que un arroz blanco y tortillas de maíz. ¡Buen provecho!



Ingredientes

1/2 barra de margarina

2 dientes de ajo rallados

1/2 chile dulce picado

1/2 cebolla picada

Cilantro picado al gusto

1 consomé de mariscos y 1 de camarón

1 cucharadita de pimienta

1 cucharada de sal

4 tazas con agua

1 libra de camaron (machacado)

1 libra de yuca

2 plátanos verde grande

1 zanahoria grande

2 latas de leche de coco

1 cucharadita de achiote

Culantro ancho al gusto antes de retirar del fuego



Preparación

En una sartén derretir la margarina, agregar los ajos y cocinar hasta dorar. Luego incorporar el chile, cebolla, cilantro, consomé, sal y pimienta, remover bien, verter el agua y cocinar durante 15 minutos o hasta que hierva.



Aparte cortar el caracol en trozos pequeños y machacar, reservar. Cuando el caldo suelte el hervor agregar la yuca y cocinar por unos cinco minutos, si está muy dura dejar un poco más y añadir el plátano y zanahoria (puede usar las verduras de su preferencia).



Cuando las verduras estén casi lista, verter la leche de coco y el achiote disuelto en un poquito de agua. Dejar que la sopa se cocine unos 10 minutos más para que todos los ingredientes se mezclen bien. Pasado este tiempo colocar el caracol machacado y el culantro ancho, cocinar durante cinco minutos (no más tiempo porque el caracol puede quedar muy duro), tapar la olla y esperar unos minutos antes de servir.