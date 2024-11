Ver, oír y callar en el gobierno de Nayib Bukele

Esa advertencia, previa a su despido, no encaja con el discurso del presidente salvadoreño, quien dijo ante Naciones Unidas que en el país no hay censura: “En El Salvador, tu libertad de expresión, así como tu propiedad privada, siempre estarán protegidas”, afirmó Bukele, el pasado 24 de septiembre de 2024.

Para este reportaje se habló con treinta empleados públicos de diferentes instituciones, quienes relataron cuáles son las prácticas del terror dentro del gobierno salvadoreño: denuncian espionaje, instalación de cámaras para controlarlos y vigilancia a través de chats. La mayoría de ellos, quienes no se conocen entre sí, pidieron no ser identificados por miedo a ser castigados o despedidos. También se contactó a otras cinco personas que no quisieron hablar por temor. Documentos oficiales, audios, videos de reuniones y grupos de chats a los que esta redacción tuvo acceso evidencian las prácticas inquisitivas en el sector público.

La profesora María Álvarez (a quien para proteger de represalias le pusimos este seudónimo) impartía su clase de ciencias sociales cuando recibió un mensaje de WhatsApp en su celular, a las 10:00 de la mañana del 28 de mayo de 2024. El mensaje contenía una circular de la Dirección Departamental de Educación de Santa Ana con una indicación: debía asistir el día siguiente a una reunión en las instalaciones del Instituto Nacional de Santa Ana (INSA). No sabía para qué, pero lo hizo. La reunión fue por la tarde en el auditorio del instituto. Al llegar, observó a un centenar de docentes interinos de Ahuachapán, Sonsonate y Santa Ana. Muchos, al igual que ella, no sabían lo que escucharían.

El director departamental de educación de Santa Ana, René Castro, tomó la palabra: “Este interinato que tienen ustedes está próximo a convertirse en una plaza de carácter permanente, por lo que muchos de nosotros esperamos tres, cinco, siete, diez, doce, veinte años. Ahora, que este interinato se haga plaza fue por iniciativa del señor presidente de la República”, aseguró.

María todavía no comprendía para qué era la reunión, pero el director agregó: “Usted tiene ahorita el 50 por ciento de acceder a una plaza oficial el próximo año. Ahora, cuando a usted le dieron el interinato y cuando a mí me tocó asignarlo, hay personas que me decían ‘gracias licenciado, no sé cómo agradecerle’. Yo les fui claro y les dije: ‘no me digan eso a mí, porque no soy yo, lo hizo el presidente. Ahora, si usted quiere agradecer, si usted en realidad está agradecido, nos vemos el sábado”, indicó Castro sin ningún titubeo.

Se refería al sábado 1 de junio de 2024, el día de la investidura presidencial de Nayib Bukele. Luego, Castro fue más específico. Les dijo, sin ningún rodeo, que debían participar en el evento y les explicó de dónde saldrían los buses que los trasladarían hacia San Salvador. El director departamental se valió de su posición en el Ministerio de Educación para chantajear a maestros interinos y utilizar instalaciones públicas para hacer propaganda político-partidaria a favor de Bukele, reelecto inconstitucionalmente. Todo eso consta en los audios de esa reunión a la que esta redacción tuvo acceso.

“Los que van a acceder a su plaza el otro año, nos vemos el sábado. Así, sin tanta vuelta. ¿Qué va a suceder si usted no va? No le puedo decir porque no sé”, les advirtió, mientras entregó una lista para que se anotaran.

María y otros maestros interinos quedaron sorprendidos con el mensaje, aunque, según ella, hubo algunos docentes que estuvieron de acuerdo con la indicación. En las horas siguientes, ella se dedicó a pensar qué hacer: si ir contra su voluntad y ceder al chantaje o arriesgar su interinato. Desde que se graduó, hace 19 años, nunca había conseguido una plaza fija. Eso, y el consejo de la directora de su escuela, la empujaron a tomar la decisión de participar.

Consultado sobre la advertencia hecha a los maestros si no atendían sus instrucciones, Castro respondió: “Actualmente ya no soy director departamental de educación; por lo tanto, ya no estoy autorizado a emitir comentarios sobre lo acontecido durante mi gestión”.