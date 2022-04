“Todo se complicó...desperté con una herida de más de 10 centímetros”

Aunque en la mayoría de los casos las cirugías plásticas resultan ser un éxito, también existen otras que son realizadas por cirujanos no cualificados y que pueden derivar terribles consecuencias.

En Honduras múltiples promociones de trabajos estéticos que se observan a través de las redes sociales son de personas que no cuentan con el respaldo del Colegio Médico de Honduras (CMH) o de otras especialidades que no tienen las competencias ni la preparación requerida.

LA PRENSA recopiló algunos testimonios de personas que se sometieron a cirugías plásticas en el país, cuyas identidades fueron omitidas por petición.

“Me hice cambios porque por más ejercicio y dietas que hacía, mi estómago no bajaba, parecía que tenía varios meses de embarazo, no podía ni ponerme un bikini, por ejemplo, pero afortunadamente el procedimiento fue todo un éxito y logré recuperarme”, relató con satisfacción una joven comerciante del barrio Medina.

“Aparentemente el médico estaba certificado, no lo puedo asegurar ahora, pues únicamente lo miré en internet. Él me dijo que sí podría ponerme los implantes, la cirugía duró siete horas, todo se complicó, terminó llamando a otro especialista y cuando me desperté tenía una herida de más de 10 centímetros en una de mis piernas, así como una prótesis”, testimonió una estilista.

“No fue la mejor decisión operarme, le pedí perdón a mi esposo por ello, quedé deformada en una parte de mi cuerpo, como monstruo. Le pedí una explicación al médico en su momento, pero solventemente se limitó a decir que eso iba a sanar, lo que jamás pasó”, recordó otra ciudadana, quien también adujo no denunció ante la Policía por temor a represalias.

En septiembre de 2019, Catherine se operó para bajar y moldear su abdomen, aunque inicialmente todo salió como lo había planeado, fue después cuando comenzó a resentir agudos dolores e inflamación en la parte baja.

Ante el profundo malestar que la aquejaba, se trasladó a la clínica donde fue tratada y cuando llegó al área de recepción le indicaron que el médico no era hondureño y que no sabían cuándo volvería, pero que podía seguirse tratando con especialistas de otras ramas para su seguimiento. Anta la mala praxis, Catherine buscó auxilio de un cirujano plástico certificado y conocido en el norte del país, quien intervenino para detener lo que parecía una hemorragia interna en camino.