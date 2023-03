“Mi familia piensa que trabajo en un restaurante, pero es mentira”

Periodista: Sí, trabajo en ventas, ¿cuántos hombres atiende al día?

Masajista: Entre dos a tres, depende. Yo no trabajo para nadie, de aquí salen los gastos de hospedaje en el hotel.

Periodista: ¿Entonces el dueño del hotel sabe lo que pasa adentro?

Masajista: No sabe, pero la recepcionista sí. Hubiera problema si lo supiera también el supervisor que pasa aquí, pero tratamos de no hacer escándalo, no pasamos desnudas ni eso. Junto a Paola está una joven de aproximadamente 25 años que trabaja vendiendo su cuerpo. Justo el día de la cita no se encuentra disponible.

Periodista: ¿Es casada o qué hacía antes?

Masajista: No lo soy, sí sé mucho hacer masajes, pero también soy estilista e incluso antes tenía una pulpería, la cual terminé cerrando. Ahora este es el primer servicio que hago, pero si el cliente quiere más no hay problema, uno debe acoplarse a las diferentes situaciones.