“Estuve preso dos años injustamente”, revela expolicía hondureño

“Las ilegalidades y abusos contra nosotros empezaron desde nuestra detención y continuaron en los juzgados al no tener un debido proceso que nos costó dos años y cuatro meses de prisión hasta que demostramos nuestra inocencia en juicio oral y público”, manifestó el expolicía Héctor David Figueroa Uclés , quien es otra de las víctimas de la implantación de pruebas de parte de agentes policiales.

Después tenerlos retenidos varias horas los llevaron a las oficinas de la extinta FNAMP de San Pedro Sula.

Al llegar a las oficinas los querían hacer firmar unas actas de decomiso sin fecha, ni hora y sin descripciones.

Figueroa recordó que lo levantaron de donde estaba sentado y lo llevaron a una cocineta y se le pusieron cuatro hombres enfrente y llegó el capitán que estaba al mando de la operación.

“El capitán me dijo que yo tenía información que ellos necesitaban y yo le pregunté qué tipo de información y él me manifestó que entregara al general Ramírez Del Cid (exdirector de la Policía Nacional) y que me iba ir sin ningún problema”, relató el policía retirado. Dijo que le contestó al oficial que por qué le estaban pidiendo esa información si ellos eran la “unidad elite” del Estado.