$!Sin rastro de más de 100 unidades de ambulancias del 911 compradas en el gobierno pasado

Una vez realizada la primera compra, comenzaría la segunda fase de adquisición de 123 vehículos de asistencia para llega a un total de 163 unidades de emergencia, pero no hay constancia de más fondos liberados, así como tampoco de la cantidad de unidades compradas, más allá de lo que se consigna en la resolución del CNDS.

Algunas fuentes, indicaron que estaría fuera del país, pero esta información no ha sido verificada.

Las facturas en mención fueron firmadas por Lisandro Rosales, exdirector del Sistema Nacional de Emergencias (911), por lo que este rotativo intentó contactarse con el exfuncionario, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Sin embargo, las pocas facturas existentes indican se realizó la compra no solo de vehículos sino también motocicletas tipo ambulancias, las cuales también están perdidas.

Del total de la compra de las ambulancias, la mayoría de desembolsos se mantuvieron constantes en un rango de 3.5 millones de lempiras y 8.3 millones de lempiras, no obstante, hay una transferencia alta por el orden de 21.4 millones de lempiras el 24 de agosto de 2017. Este es de los pocos montos de los que consta oficio de desembolso.

Justamente eso sucedió con el proyecto de las ambulancias del 911, del cual no hay facturas ni documentación de respaldo consolidada de forma total, apenas hay reportes aislados.

“Todo acto de corrupción debe ser sancionado por un juez. No es posible que se hayan perdido tantas ambulancias”.

" “Todo acto de corrupción debe ser sancionado por un juez. No es posible que se hayan perdido tantas ambulancias”. "

De otras transferencias no hay constancia como tal.

De hecho, en las últimas semanas el SNE recibió una denuncia en su contra por supuestamente no atender a tiempo a un ciudadano que reportó una emergencia en la capital. Ante ello, la institución desmintió la situación que coordinó con otros entes de socorro y aprovechó para emitir un comunicado sobre la falta de unidades por el presunto saqueo.

”Ya se debería saber el paradero de las más de cien ambulancias e incluso, si se desconoce, pues tiene que existir una ruta de quienes fueron las personas involucradas y las autoridades tienen que requerirlas para saber lo que ocurrió, así como el paradero de las mismas, pero lo que pasa es que no ha existido voluntad política para realizar ese ejercicio de rendición de cuentas”, expresó.

Otra de sus teorías sobre la compra de las ambulancias es que algunas no fueron reales, lo que abre la brecha de un posible saqueo millonario al gobierno de Honduras, una práctica con incidencias en otras instituciones del país.

La fuente de la interventora del SNE confirmó a este rotativo que la documentación del traslado de los más de cien bienes no está registrada, por lo que creen que hay personas en el interior del país que tienen algunos de los vehículos que fueron comprados.

La postura de Aguilar fue respaldada por el abogado Armando Urtecho, director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), quien hizo un llamado a las autoridades a dar con el paradero de las ambulancias y exponer a los responsables con las debidas pruebas.

”Nosotros como sector privado creemos que todo acto de corrupción debe ser sancionado por un juez. No es posible que se hayan perdido tantas ambulancias. En cada institución hay un auditor y esa persona debe saber si se hizo o no. Consideramos que una sentencia ejemplar en este caso será esencial para evitar estas situaciones”, manifestó.

Urtecho lamentó el cierre del fideicomiso sin una debida investigación, por lo que pidió a las autoridades agilidad para presentar al menos un informe con los primeros hallazgos a la brevedad.

”Esperamos que la Uferco no se tarde años en investigar y conste que no, no ocupan dinero para indagar sobre el paradero de los bienes”, agregó.

Por su parte, Hugo Maldonado, presidente del Comité de Defensa de Derechos Humanos (Codeh), se sumó a la petición de una investigación responsable por parte de las autoridades para encontrar las decenas de ambulancias perdidas. “Si se compraron ambulancias, hombre, que se haga un inventario y se investigue el caso”, expresó.

Este medio consultó sobre el tema con Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, quien informó que la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) ya tiene abierta una investigación para determinar lo ocurrido, pero todavía no hay avances.