“Se sabe que Marlene Banegas pidió protección y se la negaron, luego la mataron”: revelaciones de fiscales

De su lado, Alejandro Sevilla, quien hasta hace poco era el presidente nacional de la Asociación de Fiscales del Ministerio Público (MP), expuso que “no quiero menospreciar a nadie porque en ninguna fiscalía estamos seguros, pero los asignados a luchar contra el crimen organizado, corrupción y extorsión enfrentan mayor riesgo. Ser fiscal en Honduras es un reto, no se puede titubear, se necesitan nervios de acero”.

El fiscal aseguró que en más del 50% de los casos de sus colegas muertos de manera violenta estos años participó el crimen organizado, al tiempo que lamentó que la institución no pueda darle seguridad a muchos que sí lo necesitan.

“En mi caso he recibido amenazas, me han pedido que deje ciertos casos porque no sé, según ellos, con quienes me estoy metiendo. Sé de varios compañeros que han recibido disparos afuera de su casa, daños contra su vehículo, recibido notas y advertencias de abogados de la contraparte”, señaló Sevilla.

Los fiscales coinciden que más allá de seguridad y de un seguro médico, la remuneración que reciben también no es equitativa con su exposición a la violencia.

El portal de transparencia detalla que los fiscales, del titular I al IV devengan entre 33,754.89 y 121,350.88 lempiras mensuales, mientras que fiscales auxiliares ganan entre 24,721.20 y 67,880.17 lempiras. En tanto, fiscales auxiliares de recopilación de análisis reciben entre 13,712.62 y 36,528.20 lempiras.

La mayores partidas van para el fiscal adjunto con 159,999.86 lempiras y el fiscal general con 167,102.77. Los principales rangos en la institución son a quienes frecuentemente les asignan carros blindados, escoltas, gastos de zonaje y otros privilegios.

Actualmente, el Ministerio Público cuenta con 699 fiscales auxiliares, 90 fiscales de recopilación de análisis del crimen, 70 fiscales titular I, 63 fiscales titular II, 26 fiscales titular III, un fiscal general y un fiscal general adjunto.