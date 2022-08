Más de 5,800 horas sin luz en los primeros 6 meses de 2022

No son solo los fallos. Las deficiencias del sistema eléctrico de Honduras obligan a las autoridades a programar interrupciones periódicas en un esfuerzo por brindar un servicio medianamente aceptable que, de no hacerse de esa forma, podría incluso ser mucho peor.Mientras tanto, la población sigue sufriendo los constantes apagones en el servicio de energía eléctrica.

Todas esas horas sin suministro eléctrico también se acumulan en la forma de energía no suministrada, cuya cantidad también ha ido aumentando con el tiempo.

De acuerdo con los datos del ODS, entre enero y junio pasados, se dejaron sin entregar 28.6 millones de kilovatios/hora (kwh).Todo esto tiene un costo económico y quien más lo sufre es la economía hondureña, que en buena parte se encuentra en la informalidad.

Aunque los cortes de energía afectan a todas las empresas, las del sector mipyme son especialmente vulnerables, debido a que muchas de ellas carecen de los recursos para proveerse de un generador eléctrico de emergencia que les permita continuar sus operaciones cuando se va la energía.

Consultada a este respecto, Esperanza Escobar, presidenta de la Asociación Nacional de la Mediana y Pequeña Industria de Honduras (Anmpih), dijo que “no podemos caer en una situación de no producir, porque si no producimos, no comemos, no le pagamos a nuestros empleados, no podemos honrar nuestros compromisos”.

Pero también es un problema para las grandes empresas, asegura el asesor Ordóñez. “Los apagones ahuyentan la inversión, que es lo que más necesita Honduras para generar empleos y la calidad de vida de los hondureños”.