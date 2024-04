“El machismo es el que más causa crímenes contra las mujeres”

Migdonia Ayestas, directora del Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), lamentó que pese a que en el país se han implementado muchas estrategias, los índices de violencia contra la mujer continúan altos.

En una entrevista concedida a LA PRENSA Premium lamenta la ola de violencia contra la mujer en Honduras, mucha de la cual comienza en los hogares, con violencia doméstica, un mal que sufren en silencio.

¿Ha habido mejoras en la protección de mujeres?

Sé que las instituciones del Estado como el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, la Policía Nacional han desarrollado muchas de las estrategias para tratar de reducir el fenómeno, por ejemplo el apoyo a las oficinas de muertes de mujeres, que haya más juzgados de violencia familiar así como unidades de respuesta rápida, pero aún no es suficiente para reducir los índices, pues el fenómeno ha sido por largo tiempo descuidado. En 2023 se redujeron los femicidios, pero no la violencia contra la mujer.

¿A qué le atribuye el asesinato de mujeres?

A las mujeres en Honduras las asesinan por ser mujeres, porque hay una conducta patriarcal y el concepto de que el hombre es el que tiene que dominar y las mujeres deben ser sumisas. El problema aquí son las relaciones de poder entre hombres y mujeres.

¿Cuándo se dio cuenta usted de que el asesinato de mujeres se estaba yendo de las manos de las autoridades?

En 2008. Como observatorio vimos que los casos iban en ascenso desde 2005. Empezamos a dar seguimiento y a tipificar la figura el delito.

¿Se han acercado a usted autoridades de la Secretaría de Seguridad para hablarles sobre este tema?

Nos hemos sentado con Derechos Humanos, Policía Nacional, Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público para hablar de la problemática y analizarla, y ellos también nos han invitado a las mesas que tienen para tratar el tema. Esto es una preocupación del gobierno mismo de que a pesar de todas las estrategias la violencia contra la mujer sigue.

De cada 10 crímenes de mujeres, ¿cuántas de ellas ya sufrían violencia doméstica de parte de sus victimarios?

Eso es una tarea pendiente, pero hay mucha violencia contra la mujer que no se denuncia , pero son más de 50,000 denuncias al año las que hacen las mujeres. De 10 casos de crímenes contra mujeres seis de los hechores son sus parejas.



¿De 0 a 100 qué tan peligroso es perder la vida por ser mujer en Honduras ?

Es un punto grave, porque la violencia contra la mujer es continua, inicia con violencia física, sicológica, sexual y luego termina en una muerte violenta. Por eso es importante que les digamos que denuncien, eso les salvará la vida y porque va a orillar a la institución del Estado a actuar.

¿Considera usted que las casas refugio son un paliativo para contribuir a que no haya más crímenes de mujeres?

Es una alternativa que le salva la vida a una mujer, pues está siendo víctima de violencia y tiene que salir huyendo para salvaguardar su vida, la casa refugio es una alternativa. Falta muchas casas refugio sobre todo en las zonas rurales.

¿Qué genera que el 95 por ciento de los crímenes de mujeres estén en la impunidad?

Lo que genera es que los hombres creen que es normal, que pueden matar a las mujeres y que no pasará nada y que no los van a privar de libertad ni responder por lo que han hecho. Hay preocupación por los niveles de impunidad sobre todo de parte de la Corte Suprema de Justicia, porque es la que debe generar que no haya impunidad en el país, y se ha avanzado. Pero hay tantos casos que han quedado así en años anteriores que es difícil una disminución de los mismos. También el problema de impunidad es una cadena, no se denuncia, no se registra bien un caso, no se investiga y se interpone una acción penal y si no se presentan pruebas sustentadas no se podrá judicializar como corresponde, pero es una responsabilidad de todos los actores del sistema de justicia del país.

¿Qué le dice a aquellas personas que culpan a las mujeres por haber estado con una pareja que las maltrataba?

Hay que recordarles que son padres, hijos y hermanas y que una mujer no puede ser culpabilizada por querer tener una esperanza y una ilusión, nunca se sabe cuál es el comportamiento y pensamiento de un hombre maltratador, que no lo demuestra en el noviazgo, sino en la relación en convivencia, de lo contrario difícilmente se puede establecer.

¿Qué ocasiona más crímenes: el machismo o el alcohol y las drogas?

El machismo, el hombre que se cree el centro del universo y que puede dominar el comportamiento de una mujer y si se niega a ser novia, esposa o mantener una relación la baja, porque lo que persiste es seguir manteniendo esa violencia cultural que dice si no es mía, no es de nadie.

¿Actualmente cómo están las cifras de mujeres asesinadas en Honduras?

En este año han sido asesinadas 50 mujeres, cada dos días está muriendo una mujer. En 2023 se aumentó en más de 30 por ciento, dejando unas 290 mujeres que perdieron la vida.