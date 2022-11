$!Lago de Yojoa se está quedando sin oxígeno

Los problemas detectados en torno al lago son muchos y en su mayoría tienen impacto ambiental, razones que motivan la intervención. Se hizo una lista de al menos 15 amenazas , pero hay una que podría convertir al lago en un contaminado pantano apestoso o, mucho peor, en un desierto inerte; visto ese como el mayor de los peligros que enfrenta si no se toman las acciones ya anunciadas.

Aunque todas las autoridades involucradas han hablado a “groso modo” de lo que afecta al lago y de lo que ya comenzaron a hacer para evitar el peor de los pronósticos, no todos los problemas tienen igual impacto como el de la eutrofización, un fenómeno potencialmente peligroso para el lago y toda su vida acuática.

“El problema de la eutrofización no son los nutrientes o las algas en sí, que definen el estado trófico, sino son las consecuencias ecológicas; la descomposición de las algas muertas que se sedimentan en el fondo del lago, lo que implica un consumo importante de oxígeno, que puede ocasionar mortandades de peces y otros organismos acuáticos.

El lago es una caldera volcánica a la que se le cambió su hidrodinámica natural y ahora la acumulación histórica de nutrientes le está generando un impacto a la calidad del recurso hídrico. Obviamente eso puede regularse, tiene que regularse, porque creemos que el Lago de Yojoa ya no aguanta más. No es que se está muriendo, obviamente el lago tiene sus crisis, pero sí es tiempo de tomar acciones”, expuso.

Para entender cómo los nutrientes afectan, Oliva explicó que los lagos tienen una condición de extrema vulnerabilidad donde una mínima variación climática los puede impactar.

Debido a que el curso natural del lago fue modificado para convertirlo en una fuente endorreica (que no tiene salidas naturales), los sedimentos o nutrientes que se alojan en su fondo no pueden salir y llegar al mar a través de los ríos. Ese proceso ya lleva 58 años. Eso causa que el lago no se depure fácilmente mediante corrientes naturales.