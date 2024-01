“No soy tan ambicioso, gano L80,000 al mes por vender cocaína”: narco sampedrano

Entre las drogas más demandadas entre los sampedranos, destaca que “la marihuana sigue siendo el producto más solicitado, seguido de cerca por la cocaína y, últimamente, la tusi o cacaína rosada. Siempre he dirigido mis ventas hacia la clase media y alta, evitando los estratos más bajos porque no tienen la capacidad de comprar de forma abundante”.

Ricardo, que no supera los 40 años, no se dedica principalmente a la distribución y venta de drogas. En cambio, se involucra en actividades normales y de rutina diaria, podría ser su vecino, su amigo, su pariente, su catedrático, su entrenador, podría ser cualquier persona sin que usted siquiera lo imagine que se trata de un vendedor de estupefacientes; sin embargo, su lucrativa fuente de ingresos proviene de manera ilícita a través de la comercialización de estas sustancias.

La droga normalmente se mueve tanto en vehículos modernos como en viejos, incluso hasta en mototaxis. “La mayoría de narcos acá estamos trabajando con guatemaltecos , y también hay mexicanos, lo que no puede subir para arriba (Estados Unidos ), se envía a Guate (Guatemala), donde la procesan y se remite para estos sectores”, apuntó.

Los traslados se hacen en las horas de tráfico fuerte; es decir, de 12:00 del mediodía en adelante y de 4:00 pm a 8:00 pm. “La droga viene en cajas, por ejemplo, desde el extranjero nos mandan fotos anticipadamente y uno ya con solo mirar las imágenes determina qué tan buena es la coca. Cuando se está haciendo el traslado siempre se buscan calles aleatorias donde se sabe que no hay policías, siempre hay un lugar metido por donde se puede pasar”, testimonió.

El ingreso de la droga ocurre de manera constante, tanto semanal como diariamente, y según su testimonio, “evadir a la Policía es relativamente sencillo, ya que los transportistas adoptan un perfil bajo. Uno va tranquilo, como si no llevara nada, para que un policía le ponga dedo (toque) es por algo, pero casi siempre piden la documentación únicamente”, dijo.

La cadena de distribución involucra a aquellos que reciben, pesan, entregan y distribuyen. Una vez que la droga ingresa a los “puntos ciegos”, hay dos modalidades de distribución: acudir personalmente al lugar para reclamarla o esperar a que llegue a una zona predeterminada de San Pedro Sula. Las entregas después de las 8:00 pm o 9:00 pm no son viables, siguiendo una regla establecida debido al mayor riesgo de enfrentar requisas policiales.

Ricardo mencionó que “por mar casi no está entrando, pero sí por la vía terrestre y en perico (avioneta) allá por Intibucá, Lempira, Colón, Gracias a Dios y otras zonas del valle de Sula”. Explicó también que las marcas asociadas que se miran frecuentemente en los paquetes de droga decomisados por autoridades se refieren a la calidad del producto.

Al consultarle sobre el caso particular de una droga potente llamada DMT, se mostró extraño, como si se preguntara cómo era posible que nosotros supiéramos de su circulación en el país. Dijo que su conocimiento es limitado, y solo alrededor de cinco de todo su amplio directorio están familiarizados con este producto. Señaló que su distribución inició hace unos cinco o seis años y que se procesa en Comayagua, aunque en cantidades limitadas, siendo ese el punto de distribución hacia otros lugares del país.

“En call center tenemos bastante demanda, y los “dealer” que trabajan conmigo ganan hasta 10,000 lempiras a la semana o cada 15 días, pero para esto tienen que venderle a unas 30 consumidores de gran escala, por lo general manejan el mismo número por cartera y son gente que tiene un trabajo de actividades lícitas, así que la venta de droga es algo extra para ellos”, externó.

Finalmente, dijo que se considera un distribuidor a media escala y que sus ganancias son el doble del precio en el que compró la mercancía.

“En lo personal, no me considero tan ambicioso, tengo clientes VIP, hay unos 15 o 20 que me lo compran todo y gano como mínimo 80,000 lempiras al mes, les vendo a doctores, abogados y de otras profesiones”, reveló. Una cartera básica de clientes llega incluso a 30 porque se reactivan clientes viejos.