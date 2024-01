”Gasto L10,000 al mes para comprar drogas”: estudiante de Medicina en SPS

Explicó que el mercado de la cocaína está vinculado a las maras y no tiene el coraje de meterse con ellos. “El detalle es que las discos están divididas por maras, no puedo llegar y vender, porque desde el momento que sepan ya hay un problema, pues hay alguien designado ya en el lugar probablemente”, comentó.

“Para obtenerlas, ya tengo un “dealer” establecido que importa productos de Guatemala. Este traficante tiene conexiones directas con los distribuidores locales, aunque mis amigos y yo también hemos entablado relaciones con aquellos que fabrican las sustancias allí en Guatemala”, agregó Max sobre la forma en que adquiere las drogas.

El universitario rememoró que todo comenzó aproximadamente hace seis años, alrededor del año 2018, durante un viaje a Estados Unidos, donde tuvo su primer encuentro con la cocaína a través de terceras personas. “Probé y me gustó, cuando regresé a Honduras comencé a buscar cómo era la cosa”, detalló.

Al ser consultado sobre cómo se siente cada vez que consume, respondió fríamente: “Me siento más feliz, la paso bien, pero sí sé que la droga no es para cualquiera, pues hay gente que con la cocaína se poner súper violenta y comete otros problemas” .

Se le preguntó después sobre cómo enfrentaría a sus futuros pacientes al aconsejarles que eviten lo que daña su salud?” Max reflexionó sobre la contradicción: “Es ciertamente contradictorio siendo médico, no le voy a decir a alguien que deje de fumar cuando yo fumo todos los días, es más, consumo todos los fines de semana, y durante la semana me meto más marihuana, sobre todo cuando estoy cansado, vengo del gimnasio o quiero dormir rápido. Siento que me relaja, en el caso de la cocaína la uso para estudiar, pues me permite concentración”, indicó.

Este joven ha consumido alrededor de ocho tipos de droga a su corta edad. “No descarto dejar las drogas en su momento, pues quiero tener una familia”, enfatizó. Concluyó diciendo que su consumo es bastante discreto y que sus padres desconocen todo lo que pasa en su habitación o fuera de su casa respecto al uso de drogas.