$!“Quedamos con maletas hechas y les pagamos 59,000 lempiras”

“Eran cuatro días de vacaciones con todo ilimitado. Nos costó 59,000 lempiras, lo cual nos pareció razonable para seis personas en la familia y por eso aceptamos. La empresa me pareció confiable porque estaba en un reconocido centro comercial y ahí cerramos el trato de la venta del paquete. Les pagué y me fui tranquila”, contó doña Francisca a LA PRENSA Premium.

La sorpresa llegó el día del viaje, cuando se dirigió al aeropuerto. Al llegar, junto a su familia, al mostrador de la aerolínea, descubrieron que no había registro de su vuelo a Roatán ni rastro de la empresa de viajes. “Nos quedamos con las maletas hechas. Ese mismo día fui a las oficinas en el centro comercial y estaban vacías. Me dijeron que solo alquilan el espacio por un día y luego se van”, lamentó la víctima. “Nunca me imaginé que era una estafa. Los muchachos (empleados) eran bien amables, hasta plática le hacían a uno, me enseñaron fotos de los hoteles donde nos hospedaríamos y dijeron que ya estaba hecha la reserva. Son unos mañosos”, expresó.

Como doña Francisca, al menos 21 personas han denunciado ser estafadas por Intravel (Internacional Travel Sociedad Anónima), según la Dirección de Protección al Consumidor. De acuerdo con los datos, tres de las denuncias fueron interpuestas en 2021, ocho en 2022 y 16 en 2023. Sin embargo, ya habían sido remitidas otras al Ministerio Público.