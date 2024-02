Inicia el año escolar, el reto son 200 días de clases

Entre paredes de láminas y caminos de tierra, la emoción del pequeño Miguel se mezcla con la preocupación evidente del rostro de su madre, quien se gana la vida como empleada doméstica y carece de recursos económicos para cubrir las necesidades de su pequeño. “Uno quisiera darles todo, aunque hay veces que no alcanza. Pero el estudio es lo único que les queda, ¿verdad?”, dijo a LA PRENSA Premium con una sonrisa forzada, intentando disimular las dificultades que afronta.

La madre de familia dijo que con esfuerzo ha logrado reunir lo necesario para el regreso a clases de Miguelito, como le dicen de cariño, pero sus ojos reflejaron inquietud al hablar sobre las dificultades económicas del año pasado.

“Ojalá que este año sea diferente y que haya más apoyo de las autoridades porque mire, a veces que yo no podía mandarle comidita a mi niño porque no tengo (dinero), a veces él se iba -a clases- y se venía sin comer. Además, la compra de materiales también es otro tema que siempre me preocupa”, lamentó.