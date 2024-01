“Si no se trabaja juntos en la casa, no va el barco a flote”: Samanta Paz

“Gracias a Dios no tuve esa mala suerte, porque también es real, que hay muchas parejas jóvenes en donde el hombre no hace nada en casa, aunque la mujer trabaje; ellos nada. Desde que empezamos a vivir juntos, en mi casa todo siempre fue 50/50, a pesar de que él sí trabajaba y yo había dejado de trabajar (por el embarazo). Él siempre me ayudaba en todo, con lo de la bebé, se desvelaba...”.

Esta sinergia donde la mujer y el hombre dan o hacen por igual y basan su relación en los consensos y el respeto, es tendencia entre muchas parejas hondureñas que están entre los 25 y 40 años y tienen al menos una década casada o en convivencia. Aunque no hay datos locales que sirvan de base para analizar o perfilar esta forma de convivir, pues los estudios y organizaciones se concentran en la desbordante problemática que gira en torno a la figura femenina, no todas las mujeres están sumergidas en esa espiral de violencia, maltrato y muerte.

" Hay mujeres que desaconsejan el matrimonio porque no les va bien, pero yo no puedo decir ‘qué horrible, no se casen. "

Esta joven hondureña, con historia que contar en cada uno de los tatuajes que luce con orgullo, sabe muy bien que el éxito de su relación se basa en la distribución equitativa de las tareas, responsabilidades y obligaciones. “Aún hay muchas mujeres que no viven así, que les toca todo, sus esposos no ayudan en nada y viven una vida cansada, donde el tiempo no ajusta para tanto. Al final yo pienso que si no se trabaja juntos, no va el barco a flote”, resume.

David, el esposo de Samanta, considera que no es justo que cuando en una pareja ambos aporten económicamente, el hombre llegue y no haga nada.

“No me parece justo que si los dos proporcionamos económicamente, yo no pueda venir y ayudar. Si no hiciera mi parte, lo que ella haría sería el equivalente a dos trabajos”, reconoció.