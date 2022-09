Estado solo destina 24 lempiras diarios para proteger a la niñez

En tres días, en el país se conmemora el Día del Niño , pero la gran mayoría de esta población hondureña no tiene nada qué celebrar.

San Pedro Sula. Nunca antes los niños de Honduras habían estado tan vulnerables. Sufren en casa, donde son objeto de abusos sexuales, violencia física y psicológica. Sufren en la calle, donde son obligados a trabajar desde pequeños, a mendigar y a soportar las inclemencias del clima junto a padres que no les pueden garantizar lo más básico. Sufren cuando son rescatados, porque el Estado no les garantiza seguridad y el respeto íntegro a sus derechos.

Y cuando no son asesinados son vulnerados de otro montón de formas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud ( OMS ), en Honduras , el 4% de las mujeres ha sido víctima de abuso sexual a partir de los 12 años, es decir siendo niñas; y el 2% ha sido abusada desde antes de cumplir esta edad. Es por ello que en el país se registran más de 30,000 adolescentes embarazadas cada año.

Además, las niñas están expuestas a fenómenos de violencia diferenciados con relación a los niños, por ejemplo, acoso sexual, acoso callejero, embarazo no deseado y la falta de priorización de la educación.

“No solo intervenir al niño, sino todo su entorno: el hogar, la familia, la escuela, la comunidad, los espacios de recreación, y todos aquellos actores que están involucrados en generarles una crianza positiva. Que fomente valores positivos como la confianza, escucha, para generar un cambio en ese esquema mental de que debemos evitar la violencia”.Pero la labor no es fácil.

“En la medida que nosotros transformemos eso vamos a ir cambiando esos comportamientos. Eso es lo que queremos lograr porque el tema de la violencia perpetrada deriva en otros tipos de abusos, como el sexual. Ese es un tema sensible que nadie lo denuncia porque no hemos creado las alertas en la población, no hemos generado un proceso de información y que la población conozca que eso es un delito”, alertó.

Igualmente, criticó que “la trata de persona es otro tema grave y nadie la denuncia, se sabe que es delito hasta que se identifica a través de los técnicos operadores del sistema jurídico.