El 60% de edificios en Honduras no están a prueba de sismos

Los sismos son eventos naturales y alarmantes a la vez que pueden aparecer casi imperceptibles o causar graves daños. Honduras no está preparada para soportar movimientos sísmicos de alta magnitud y profundidad, donde las condiciones del suelo, los recursos económicos y los tipos de construcción colocan al país en evidente desventaja frente a la naturaleza .

El desastre que dejó el terremoto con magnitud 7.8 registrado el 6 de febrero de este año en Turquía donde perdieron la vida más de 46,000 personas, es un escenario no tan lejano para países que se encuentran en una zona de alta actividad sísmica como Honduras, ya que existen insuficientes controles y supervisiones en la construcción.

Un total de 261 eventos ocurrieron entre las 4:00 am y 7:00 am , tiempo cuando la población habitualmente descansa o duerme, mientras que 124 se suscitaron en horario de las 4:00 pm , cerca del cierre de las jornadas laborales o cuando la población está en sus trabajos.

En Honduras, mientras gran parte de los inmuebles comerciales y corporativos construidos en los últimos cinco o 10 años cuentan con protocolos y fueron idealmente hechos para tolerar sismos, la mayor parte de viviendas que se mantienen de pie carecen de calidad en cuanto al material con que se levantaron cimientos, columnas, muros, vigas y demás bases.

La fragilidad en infraestructura es porque no se toma en cuenta el componente estructural durante la etapa de diseño ni construcción, más aún cuando se trata de un nuevo edificio. Tampoco se suele considerar durante una fase de reparación, remodelación o mantenimiento, cuando se hace referencia a un edificio ya construido.

De acuerdo con estimaciones de miembros del Colegio de Ingenieros Civiles, en Honduras, al menos el 60% de las edificaciones no tienen diseño estructural sismoresistente, el cual se prepara para que ante una actividad sísmica severa, no haya peligro o colapso a la integridad del edificio o sus ocupantes. Del mismo modo, ninguno de los edificios que hay en el territorio nacional cuenta con diseño antisísmico, el cual se basa fundamentalmente en conseguir que la frecuencia propia del edificio sea baja con relación a la del sismo y no haya daños.