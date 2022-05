Eduardo Facussé: “El Gobierno tiene que hacerse más presente”

¿Cómo percibe la actitud del nuevo gobierno hacia este sector productivo de la zona norte?

Creo que el gobierno tiene que hacerse más presente. Nosotros estamos solicitando que vengan a vernos, porque desde que tomaron posesión aquí no ha venido ningún personero ni ministro, con la excepción del ministro de Seguridad, pero del resto del Gobierno estamos solicitando más presencia. La zona norte es una región vital de nuestro país por la cantidad de producción y la aportación al PIB que hace esta zona, no debe ser descuidada y en eso estamos en la mayor disposición para colaborar con los programas y las iniciativas que tengan los distintos ministros.

¿Cuáles son las grandes necesidades o proyectos que requieren el apoyo del gobierno para esta parte del país?

Aquí voy a ser bien puntual. Yo creo que lo más urgente es la construcción de las represas. Esto es algo que amenaza la vida de los habitantes del valle de Sula, y más allá de eso, la inversión en esta infraestructura podría mejorar la productividad de todas estas tierras que tanto se necesitan, sobre todo por la protección a la vida, la protección a la economía. Creemos que estas represas son prioritarias y ojalá que se les dé el espacio y los recursos que merecen.

¿Qué ha hecho hasta ahora el nuevo gobierno cuando ya cumple sus primeros 100 días?

Los primeros 100 días son más para organizarse, pero estamos a la espera. Algo positivo es la propuesta de reforma al sector eléctrico porque es un sector que se encuentra bastante mal y creemos que el hecho de que estén evaluando cambios es algo positivo. Vemos que hay voluntad política para buscar cambios, aunque hay algo de debate en cuanto a ciertos puntos que se están planteando, pero el hecho que traigan a la mesa el deseo de buscar cambios, lo vemos sumamente positivo. Ese sector no puede seguir así como está, sino que necesita de cambios y es importante que todos comprendamos que, de permanecer bajo las condiciones actuales, el sector no puede ser sostenible.

¿Qué debe hacer diferente este gobierno si lo comparamos con el anterior?

En lo particular no me gustan las comparaciones. Lo que yo creo que hay son áreas de mejora entre las que puedo mencionar que valdría la pena que tuvieran una mejor coordinación, alguien que coordine mejor las acciones entre los ministerios. Esto lo vemos como una necesidad para articular mejor las iniciativas.

¿Cómo resume sus expectativas para trabajar junto al nuevo gobierno?

Desde el sector privado siempre estamos dispuestos a colaborar y eso es algo permanente, no es algo que cambie.