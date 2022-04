Cirujanos alertan que extranjeros vienen a hacer cirugías sin regulación

“Esto es algo delicado que no puede ser tomado a la ligera, las personas no quieren comprometerse ni someterse a los procesos legales. Muchos de los pacientes no vuelven a saber de ellos y cuando se complica su cirugía es cuando nos buscan”, manifestó en entrevista con LA PRENSA, Gladys Amaya , presidenta de la Asociación Hondureña de Cirujanos Plásticos.

“Estos supuestos médicos vienen a Honduras sin contar con el permiso de trabajo correspondiente y hacen cirugías amparados en algunos establecimientos o en médicos hondureños colegiados, pero eso no garantiza nada. Una manera efectiva de contrarrestarlos es llegando de manera infraganti con personal del SAR y un abogado, pero lastimosamente, por más que hemos intentado, nos enteramos hasta cuando ellos se van del país o llegan pacientes operados con complicaciones”, comentó la directiva.

“Para que un médico extranjero venga a operar al país debe contar con el permiso del Colegio Médico de Honduras, que es lo que habitualmente sucede, por ejemplo, cuando vienen a través de brigadas, pero estos únicamente llegan a hacer su negocio para un beneficio económico y sin estar legalizados”, expresó otra fuente ligada al trámite de quejas y denuncias en la Asociación Hondureña de Cirujanos.

La Asociación denunció que habitualmente, antes de retirarse, estos supuestos especialistas dejan a médicos locales de otras áreas dando seguimiento a los pacientes, lo que tampoco está dentro del marco legal.

La Asociación de Cirujanos también denunció una “espantosa” intrusión en zonas como San Pedro Sula, Tegucigalpa, Santa Rosa de Copán, Comayagua y Juticalpa, por parte de algunos ginecólogos, dermatólogos y sobre todo esteticistas, quienes realizan hasta liposucciones aún cuando lo únicos que cuentan con la preparación requerida son los cirujanos plásticos. En Honduras, como en toda Latinoamérica, no existe una ley que castigue la intrusión por esta línea de procedimientos quirúrgicos.

René Fiallos, expresidente de la Asociación Hondureña de Cirujanos Plásticos, declaró telefónicamente que “somos quienes recibimos los pacientes complicados de estos supuestos cirujanos que al final se van del país y no vuelven a saber nada de ellos, pero no somos justicia para andar detrás, son los pacientes los obligados a presentar una denuncia formal. Cuando fui presidente recibíamos al año al menos 20 denuncias de pacientes mal operados, que resultaron infectados porque no eran asistidos en habitaciones especiales para ello o les aplicaban sustancias no son certificadas”, dijo.

Fiallos coincidió que en este momento predomina la intrusión a nivel de varios especialistas dermatólogos, ginecólogos, médicos generales y esteticistas, estos últimos “sin tener el aval académico ni del Colegio Médico de Honduras”.

“Incurren en un delito porque es mala praxis, no se puede ofrecer un servicio de algo que no se tuvo entrenamiento real. Lo que más está de moda en Honduras es lo de la medicina estética, ellos se ponen a hacer cirugías y su formación es apenas de meses, no como la nuestra que implica más de 15 años”, insistió.