Bomba de tiempo: hundimiento siembra terror en San Antonio de Cortés

El vicealcalde reconoció que “preparados no estamos ante un suceso de mayor envergadura, pero ya se activaron los comités y se les pidió a los patronatos que informen sobre cómo está cada comunidad, pues no tenemos la capacidad de movernos a las 23 aldeas y 133 caseríos de San Antonio de Cortés”, apuntó.

Hizo hincapié en la necesidad de evacuar cuando se dan estas situaciones debido a lo peligroso que puede ser, aunque puntualizó que los deslizamientos tarde o temprano alcanzan una estabilidad natural e incluso en algunos casos, después de una evaluación, los terrenos pueden volver a ser utilizados; no obstante, esta corrección representa un costo muy alto que el país no puede costear.

“Se contempla que las próximas lluvias afecten aún más el suelo, por ello debe instalarse un polígono de seguridad”, dijo el experto en geología. Mencionó, además, que la susceptibilidad en los suelos de las diferentes regiones del país es similar.

“En el caso de Santa Bárbara las rocas se mueven fácilmente con la lluvia y se produce un suelo poroso, lo que genera movimientos rápidos, lo mismo en las zonas de Cortés y Copán, donde la velocidad de las rocas produce los deslizamientos, en igual condiciones está la zona centro donde tenemos rocas volcánicas muy alteradas que se mueven”, ejemplificó.

En tanto, una gran falla en el sector de El Metal, en Cucuyagua, Copán, terminó por desarmarse el pasado 23 de septiembre, dejando incomunicados 20 municipios y dos aduanas que conectan con El Salvador y Guatemala. El diputado Víctor Hugo Romero lamentó lo ocurrido y enfatizó que arreglar la carretera le corresponde únicamente al Gobierno central.

”Ha sido un atentado transitar por allí, todos los días se han reportado accidentes y no solo por la falla, toda la carretera está dañada. Repararla no le toca al alcalde ni diputados, le hemos pedido al ministro de la desaparecida Insep que nos ayude, pero no ha venido a Copán y no ha hecho nada”, cuestionó.

Romero recordó que esta es la segunda carretera más importante de Honduras después de la CA-5, que colinda con la capital Tegucigalpa.

Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), una vaguada seguirá dejando nubosidad, lluvias y actividad eléctrica sobre áreas de las regiones oeste, noroeste, suroeste, centro, sur y este de Honduras.

Henrry Smith, quien forma parte del comité municipal de Cucuyagua, comentó que “se hace lo que se puede como alcaldía, pero no más, esto es algo natural y no está en nuestras manos. Recordemos que esta es la carretera Panamericana, aquí transita mucho producto del extranjero y nacional, tampoco tenemos pasos alternos que sean factibles”.

El funcionario edilicio precisó que a unos 300 metros de esta falla hay alrededor de 25 viviendas, cuyas familias estarían en riesgo porque ses desconoce el comportamiento del suelo.