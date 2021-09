Héctor Vargas: “Se demostró la novatez de Coito”

SAN PEDRO SULA

El estar alejado de los banquillos le ha venido de maravilla al entrenador argentino Héctor Vargas, según cuenta: “ahora disfruto mucho pasar tiempo con m familia”.

Esto es algo que no hacía tan seguido antes. Más de 20 años dirigiendo en el país y cuatro títulos de Liga lo posicionan como uno de los mejores.

El siempre controversial estratega habló con GOLAZO y se refirió al momento que atraviesa la Selección y su contundente respuesta sobre si estaba listo para tomarla en caso de un nuevo tropezón en los juegos de octubre.

¿Cómo la pasa Héctor Vargas ahora fuera de las canchas?

Me ha venido bien todos estos meses estar con mi familia. El tiempo que estuve en Olimpia, si bien es cierto tenía la familia cerca, pero no disfrutaba mucho. En Marathón pasó igual. Luego me traje los hijos a San Pedro Sula y están estudiando. Asumí algunas responsabilidades que antes no hacia

¿Pese a no dirigir, siempre mira los partidos de Liga Nacional?

Sí, los partidos de Liga y del fútbol internacional siempre los veo. Estoy sin trabajar por decisión propia. Me llamaron del Vida, Victoria y Platense, pero como tengo el problema de contrato con Marathón, entonces lo mejor era no dirigir.

El proceso de Fabián Coito al frente de Honduras se tambalea, ¿cómo analizó estos tres juegos?

Lo que yo miré fueron errores puntuales en los tres partidos. Contra Canadá se jugó bien, pero no sé por qué hubo nueve cambios contra El Salvador, no es normal eso. Frente a Estados Unidos vas ganando y hacés tres cambios, eso seguro distorsiona. Un poco tiene que ver la novatez del estratega, se demostró su novatez.

¿Usted es uno de los candidatos para tomar el puesto en caso de un nuevo tropezón?

Algunas personas me toman en cuenta por mis logros, pero aquí lo que está en juego es el futuro del fútbol hondureño, la posibilidad de ir al Mundial de Catar 2022. Lo que sí te puedo decir es que soy el único entrenador que ya ha dirigido o ha tenido a estos jugadores que están en el proceso, como Romell Quioto, Alberth Elis, Alexander López y Kervin Arriaga

¿Está listo para tomar las riendas de la Bicolor?

Uno no puede hablar o decir que sí porque hay un entrenador trabajando y sería faltarle al respeto. A nivel de selección, uno solo busca el bienestar del país. Tanto Diego Vázquez como yo que le hemos dado mucho al fútbol merecemos más la oportunidad de dirigirla. Pedro Troglio también ha demostrado ganando títulos. A Primi lo descartaría porque ya tuvo su oportunidad.

¿Héctor Vargas sería el más indicado para la H en caso que Coito no siga?

Yo creo que si se me llega a presentar la oportunidad, estoy capacitado. Como te dije antes, muchos jugadores que están ahora yo ya los tuve. Te lo diría entre comillas que merezco la oportunidad más que cualquiera, tengo mayor merecimiento que otros si se llega a esta elección.

¿Tiene Honduras equipo para competir y pelear por un boleto directo?

Sí, hay equipo, hay grandes jugadores y hay que seguir confiando en que las cosas pueden mejorar.

Honduras hizo dos puntos de nueve, ¿que selecciones miró más fuertes?

Honduras debe pelear con Canadá, Costa Rica y Panamá, a El Salvador y Jamaica los descarto. México y Estados Unidos van a clasificar, tienen buenos jugadores. Hay que ganarles a los rivales directos.

¿Cómo sigue el problema contractual con Marathón?

El complemento del contrato no lo ha hecho el equipo, yo reclamé mi pago y aún no se me ha hecho efectivo. Ellos me demandaron ante el FNAF y yo lo hice ante FIFA. Hace como 20 días mandé toda la documentación y estoy esperando la resolución nada más.