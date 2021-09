SAN PEDRO SULA

Una concesión de 30 años del Aeropuerto Villeda Morales (SAP), con una inversión de unos $110 millones en todo ese período, sería “lo peor que le pueda ocurrir a San Pedro Sula”, advierten importantes organizaciones de esta ciudad.

Luego de que la semana pasada, Eduardo Almeida, representante Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Honduras, le informara a Diario LA PRENSA que esa entidad y el Gobierno preparan un proceso para dar en concesión los aeropuertos de San Pedro Sula, La Ceiba y Roatán por período de 30 a 35 años,distintos sectores de esta ciudad manifestaron un desacuerdo rotundo frente a ese intención.

Almeida, además, le informó a Diario LA PRENSA que el próximo operador invertirá entre $200 millones a 220 millones en todo el período. El 50% de esa cantidad ($110 millones) “solo para el aeropuerto San Pedro Sula, Ramón Villeda Morales”.

Eduardo Facussé, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), dijo que el sector empresarial del norte está en desacuerdo con que la concesión supere los 20 años.

“Es demasiado tiempo. La concesión debe ser más pequeña, de 20 años máximo. No hay ninguna depreciación que se haga a más de 20 años (...). Una concesión más allá de 20 años no nos parece correcto, no tiene razón de ser”, dijo.

Pero “lo que más preocupa es que el Gobierno quiera darle de dedo, sin licitación, todas las terminales (de carga y pasajeros) al mismo operador de Palmerola para crear un monopolio”, dijo. “Nosotros queremos que haya competencia para tener un aeropuerto competitivo”, dijo.

A juzgar por las acciones que ha visto, Facussé es del criterio que el Gobierno no tiene la idea de celebrar una licitación, sino que pretende otorgarle a Adimex (empresa del Grupo Emco, inversor de Palmerola) la terminal de pasajeros.

“Los empresarios del norte no sabemos en qué condiciones el Gobierno le entregó la terminal a Adimex. Nadie quiere responder. El Gobierno se llama al silencio. Eso no es correcto. El problema es que con esa concesión que le dieron a Adimex, el Gobierno desarma cualquier inversión sobre la terminal de pasajeros. Es querer un pollo sin pechuga. Esa es la preocupación nuestra. Todo está encaminado a convertirse en un monopolio”, reiteró el dirigente empresarial.

$110 En 20 años, InterAirports invirtió unos $75 millones en SAP. El próximo operador invertirá $110 entre 30 y 35 años.

En igual dirección, Rubén Lozano, presidente de la Fundación para el Desarrollo del Valle de Sula, y expresidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (Cich), les advierte a todos los habitantes del noroccidente que el “Gobierno pretende relegar el aeropuerto de San Pedro Sula y darle prioridad a Palmerola”.

“Definitivamente no estamos de acuerdo con esos términos. En 30 años, la nueva empresa invertirá casi lo mismo que invirtió la empresa anterior. También no estamos de acuerdo con la forma como le entregaron la terminal de carga a una empresa (Adimex). Estos procesos deben ser limpios para tener competencia”, dijo. Lozano insta a los sampedranos a “no aceptar esa condiciones” porque el Gobierno busca“relegar al Villeda Morales para obligar a las personas” del noroccidente a viajar hasta Comayagua. Esta situación “afectará a la economía de San Pedro Sula”.

El Colegio de Economistas de Honduras (CHE) ha activado las alarmas para que los ciudadanos de San Pedro Sula pongan atención a las decisiones que está tomando el Gobierno para frenar cualquier proyecto que busque socavar la economía local.

35 años, tiempo de concesión El operador anterior (InterAirports) administró los aeropuertos durante 20 años. El próximo los tendrá de 30 a 35 años.

Rafael Delgado, directivo del CHE, lamenta que el “Gobierno solo esté buscando garantizar las ganancias al inversionista y no esté pensando en el desarrollo económico de la región y el país”.

“El Gobierno ha implementado las alianzas público-privadas (APP) para beneficiar al concesionario en la mayoría de los casos. No sé si es una creencia del Gobierno en pensar que dándoles prebendas a los inversionistas vendrán a Honduras. No sabemos si es ignorancia del Gobierno o quiere congraciarse con ellos”, dijo.

Delgado explicó que el esquema empleado por el Gobierno, de extender a 30 años las concesiones y darles “grandes privilegios”, es “erróneo en economías de mercado, pues el riesgo lo asume el inversionista y no el Estado”.

Otros sectores consultados por Diario LA PRENSA dijeron que San Pedro Sula debe exigir una concesión transparente al Gobierno del Partido Nacional que ha perdido credibilidad porque desde 2011, cuando celebró el foro Honduras is Open for Business (HOB) prometió convertir a Honduras en centro logístico, pero no lo logró en 12 años.