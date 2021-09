Hondureños enfrentan una pesadilla luego del paso del huracán Ida

SAN PEDRO SULA

“Fue como vivir una pesadilla, no pensamos que el huracán Ida fuera tan agresivo. Logramos evacuar a tiempo, pero todo era un caos en las carreteras y no sacamos nada de nuestros hogares en Nueva Orleans; tenemos solo lo que llevamos puesto. Debido a que no hay energía no sabemos qué pasó en nuestras viviendas porque todos los vecinos evacuamos”, relató la hondureña Karla Reyes a LA PRENSA.

La catracha tiene más de 25 años de vivir en Estados Unidos y asegura que Ida fue más destructivo que el huracán Katrina, el cual ocurrió exactamente 16 años antes.

“Como siempre, la prioridad de todos era preservar la vida, pero la emergencia no ha pasado porque no hay combustible en las gasolineras, miles de hondureños se refugiaron en iglesias o viviendas de amigos en otras ciudades y todavía no podemos regresar porque ocurrieron desastres”, agregó Reyes, originaria de San Pedro Sula.

Aumentan víctimas Hasta ayer ya se contabilizaban alrededor de 50 personas fallecidas en Estados Unidos por el paso del huracán Ida.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó que el ojo del huracán Ida tocó tierra el pasado domingo en Luisiana, con vientos máximos sostenidos de unas 150 millas por hora (240 km/h) y ráfagas todavía más intensas, por lo que se reportan varios daños, y todos los cuerpos de emergencia trabajan en las zonas más afectadas.

Se calcula que al menos 85,000 hondureños viven en el estado de Luisiana, de ellos más de 50,000 radican en Nueva Orleans.

Otra hondureña afectada es Rocío Valladares, quien junto con su esposo e hijo lograron salir a tiempo.

“Tuvimos que buscar dónde quedarnos porque toda mi familia vive en la ciudad de Kenner, en Nueva Orleans, y nos tocó salir el sábado porque ya estaba muy cerca el huracán. No había hospedaje en otras zonas seguras, el tráfico era impresionante, la gasolina se acabó”.

Hondureños se unen Las organizaciones de catrachos están activadas en las zonas proporcionando alimentos básicos a los más afectados.

Valladares aseguró que el huracán Ida fue igual que Katrina, ya que hace 16 años también evacuaron y fue obligatorio por parte de las autoridades de Gobierno, pero no se imaginaron volver a vivir algo así, ya que después de Katrina si pasaron tormentas o huracanes pero de categorías menores.

“Mi mamá no quiso salir y en su casa se cayó el techo, pero afortunadamente está bien, pero igual muchas personas no quisieron evacuar de sus viviendas, siempre a la expectativa por los nuevos pronósticos. Somos muchos los hondureños que vivimos en las zonas afectadas, algunos no salieron a tiempo porque los caminos estaban cerrados y estaban sin agua, sin comida, sin electricidad. Les llevan ayuda, pero se acaba rápido porque son miles los afectados”.

LA PRENSA se comunicó con Gloria Alvarado, cónsul de Honduras en Nueva Orleans, y vía mensaje respondió que por la falta de energía no tenía buena señal telefónica.

Compatriotas relatan lo que vivieron durante el paso del huracán Ida, actualmente necesitan ayuda porque muchos sufrieron daños en sus viviendas. En las zonas afectadas no hay energía, agua ni combustible.

Negocios afectados

El hondureño Habib Julio Gabrie también vive en Nueva Orleans, es propietario del negocio de helados Pilones de la Abuela, quien manifestó que debido a que no hay energía han tenido pérdidas en sus productos, sin embargo, como empresarios han sacado camiones para ayudar a compatriotas y realizar cargas de basura.

“No hay energía, combustible, agua y hay congestionamiento de vehículos principalmente en centros de abastecimiento de servicios, ya que la comida está escasa. Son pocos supermercados y tiendas latinas abiertos”.

Agregó que son muchos los catrachos con daños en sus viviendas, puesto que los fuertes vientos levantaron techos, caída de árboles y rótulos sobre las infraestructuras y no tienen dónde regresar y están damnificados.

“La escasez de combustible sí es un gran problema porque muchas personas no tienen cómo movilizarse, lo mismo pasa con los negocios porque no hay energía; por ejemplo, nuestro negocio está en pausa, en los 80 distribuidores que tenemos en Luisiana no hay luz y se perdió todo el producto”.

Hondureños residentes en Nueva York y otros estados cercanos también resultaron afectados cuando las lluvias récord de la noche del miércoles al jueves convirtieron las calles neoyorquinas en ríos y provocaron la muerte a casi una docena de personas que vivían en apartamentos subterráneos.