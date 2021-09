Gobierno dice que han reparado el 98% de los boquetes en el valle

SAN PEDRO SULA

El Gobierno, por medio de la Comisión Contra Inundaciones del Valle de Sula (CCIVS), ha reparado el 98% de los tramos del sistema de muros de contención de los ríos afectados por los huracanes Eta y Iota en 2020; sin embargo, el valle de Sula no está libre de nuevas inundaciones.

Leonel Ayala, ministro de Gobernación y presidente de la Comisión contra Inundaciones del Valle de Sula (CCIVS), le dijo a Diario LA PRENSA que las reparaciones no garantizan que la región esté exenta de inundaciones, máxime si el país es afectado por fenómenos climáticos que generan cantidades de agua que exceden la capacidad de los ríos y canales que conforman el sistema hidráulico de protección.

“Honduras es un país altamente vulnerable, con reparar los bordos no dejará de ser vulnerable ante los fenómenos climatológicos. No podemos decirle a la gente que porque ya terminamos de reparar los bordos, aquí no van a venir más huracanes y tormentas tropicales. Esto ayuda para crecidas normales, para crecidas extraordinarias no se puede generar expectativas”, aclaró Ayala.

El ministro informó que el Gobierno hasta esta semana ha invertido L462 millones en el cierre de boquetes y reconstrucción del sistema de protección del valle de Sula en un período de 9 meses pese a que en este tiempo, dijo, la CCIVS ha tenido que lidiar, incluso, con personas que han vivido en zonas contiguas a los cauces y han querido reclamar indemnizaciones.

“Ha habido problemas legales, por ejemplo, en Guaruma 2 había tres viviendas en las zonas de amortiguamiento de los bordos. El río con la crecida las afectó. Esta gente quería indemnización, no solo por las viviendas, sino por los terrenos, pero estaban en áreas de amortiguamiento de los bordos”, manifestó.

Ayala explicó que “originalmente la CCIVS identificó 80 kilómetros afectados de los 900 kilómetros que hay a lo largo y ancho de los ríos y canales en el valle de Sula”, pero durante el proceso de reparación detectaron otras fallas que serán reparadas.

“Solamente sufrió daños con rompimiento de boquetes el 9%. El sistema soportó dos huracanes y en 9 meses se ha logrado reparar el 98% de esos boquetes, que ya suman 80 kilómetros, que estaba propuesto solventar para el mes de agosto. En lo que se ha estado haciendo las reparaciones se han encontrado otras secciones afectadas que tuvieron que incorporarse”, dijo.

Aseguró que “empresas reconocidas como Saybe y Asociados, Sinsa, Conach y otras” realizan la supervisión de la reparación del sistema, lo cual garantiza que las obras desarrolladas por las empresas constructoras son de “calidad, con material adecuado y con el grado de compactación requerido”.

Para proteger el valle de Sula, según Ayala, es necesario desarrollar a mediano y largo plazo “proyectos importantes como las represas, rectificación de cauces, elevación de bordos, nuevos canales; desazolvar ríos y canales y reforestar las cuencas” en el occidente. Adelantó que “para desazolvar los ríos y canales en los próximos tres años, el Gobierno tiene que disponer de por lo menos 10,000 millones de lempiras que debe buscar en fuentes de crédito internacional”.

“Mientras no trabajemos las cuencas altas seguiremos con problemas. Por ejemplo, los ríos Ulúa y Chamelecón tienen un impacto de 33% en la geografía del territorio nacional. Por eso nos vemos afectados, cualquier temporal impacta el valle de Sula.

Debemos preocuparnos por las cuencas altas, debemos reforestar el occidente del país”, insistió. Este año, la CCIVS desarrolló “prioridades de acuerdo con las capacidades técnicas y económicas”; no obstante, “realiza trabajos en puntos donde ha habido erosión como en el caso de Chamelecón de San Pedro Sula”, dijo.