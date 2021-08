Carta de Palmerola “es de compadre hablado”

SAN PEDRO SULA

El sector privado asegura que “no son temores infundados” el hecho de que vuelva un monopolio en la administración de los aeropuertos de Honduras, un modelo cuyos resultados tienen al país con infraestructura deficiente y poca competitividad a nivel regional.

Para el empresario Luis Larach, “Palmerola es el que se ha visto que ha estado operando tras bambalinas desde hace mucho tiempo”, por lo que la solicitud que ha hecho el consorcio Emco-Palmerola International Airport (PIA) para hacerse cargo de la operatividad del servicio de carga del aeropuerto Ramón Villeda Morales y de ampliar el plazo de administración del Toncontín “es una ejecución y una formalidad la que le están dando. El enviar esa carta ya está de compadre hablado. “Ahora el burro ya está amarrado”, agregó.

Larach dijo que “no podemos seguir condenando a nuestro país” con concesiones que han dejado la infraestructura aeroportuaria a la zaga. “Escuchábamos a Leo Castellón hablar de la gran operación que están haciendo con Ehisa (Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios), que es la empresa del Gobierno que está operando el Villeda, entre comillas, porque todos sabemos que no son ellos. Hay un franco deterioro en los servicios que se están dando. Sé que pasó Eta y Iota, pero el servicio que se está dando es nefasto, nadie está satisfecho”.

La solicitud enviada el 3 de agosto al secretario de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep), Roberto Pineda, por parte de Emco-PIA, plantea buscar la aplicación de mecanismos de compensación para recuperar la viabilidad financiera de Toncontín a causa de la pandemia.

El aeropuerto Juan Manuel Gálvez, de Roatán, es clave para la industria sin chimenea.

Sobre ello, Gustavo Solórzano, abogado y gerente de Asesoría Legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), dijo que la justificación de PIA es insuficiente.

“Es una solicitud que todavía no tiene ningún tipo de resolución y que debe tener un proceso. Nuestra consideración es que no se puede conceder lo que no formaba parte de un proceso inicial. En este momento, ese contrato lo único que cumple es con la administración y la operación del aeropuerto internacional de Palmerola, y parte de Tegucigalpa en cuanto a pasajeros que se le ha concedido.

El Cohep solicitó al Gobierno acceder al contrato de concesión de Palmerola para elaborar un análisis legal al respecto.

El aeropuerto Golosón ha reportado menos utilidades en comparación a los otros.

El sector empresarial ha hecho énfasis también en los principios de la defensa de la libre competencia, por lo que instan a que la administración de los aeropuertos no se convierta en el monopolio de una sola empresa.

En tanto, el presidente regional de la Asociación Nacional de Industriales, Fuad Handal, dijo que “por más que aplaudimos la inversión en Palmerola, el aeropuerto de SPS debe manejarse de forma independiente para asegurar un desarrollo sostenible y moderno para la terminal aérea. El monopolio solo fomentaría atraso para el aeropuerto”.

Empresarios destacan la logística de Palmerola e instan a que compita con más empresas.

El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé, consideró que los ejecutivos de PIA deben desistir de hacer solicitudes de compensación del servicio de carga del Villeda y busquen otro método de compensación. Es una oportunidad muy valiosa que tiene Palmerola de buscar un método de compensación que no lleve a un sistema de monopolio de los servicios aeroportuarios y que permita que más compitan con ellos en estos servicios, porque traerá bienestar para todo el país”.

Peter Fleming, director de la División de Aeropuertos de Emco y representante de PIA, explicó en una entrevista por televisión que en la actualidad tienen un contrato con Ehisa por más de un año para reactivar la terminal de carga en el Villeda, y lo que están pidiendo es que les extiendan el mismo para identificar servicios que les permitan el equilibrio financiero de Palmerola.