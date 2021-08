De L15 millones son las pérdidas por incumplimiento de EEH

SAN PEDRO SULA

La no recuperación de las pérdidas técnicas y no técnicas, la falta de inversión y la no recuperación de la mora llevaron a que la Superintendencia de Alianza Público Privada (SAPP) decidiera dar un plazo de diez días a la Empresa Energía Honduras (EEH) para subsanar las fallas en el cumplimiento del contrato.

En caso de que la concesionaria no responda la solicitud, será intervenida por un ente regulador.

En respuesta, autoridades de la EEH han dicho que no asumirán los incumplimientos que se les ha atribuido y que presentarán los argumentos jurídicos y legales para documentar que sí han cumplido con el acuerdo.

“La subsanación es precisamente para demostrar los argumentos y poder hacer una evaluación legal, técnica y financiera de los argumentos que presenta EEH”, dijo Leo Castellón, superintendente presidente de la SAPP, quien explicó que cualquier discrepancia del operador debe presentarse en un arbitraje en la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT).

El daño, es decir lo que dejó de percibir el Estado, según estima la SAPP, de acuerdo con los informes de MHI, es de $341 millones hasta el año tres del contrato.

“El contrato no menciona ningún arbitraje internacional y si ellos (EEH) reclaman algún perjuicio son meras especulaciones. Eso habrá que probarlo. Igualmente, el Estado reclama sus perjuicios”, agregó Castellón.

Según el supervisor del contrato Manitoba Hydro Internacional (MHI), la Enee ha perdido desde 27% a 35% por año en el periodo que ha operado EEH, de 2016 a la fecha. Solo en el primer año cumplió al reducirlas en un 4%, lo que se diluyó con el aumento en los años posteriores.

En el último informe a mayo pasado, Manitoba indica que las pérdidas subieron a 34.26% en lugar de reducirse en todos estos años. A esto se le suman los 630 millones de dólares (unos L15,000 millones) que se le han pagado a EEH para que operara.

La suma de las pérdidas técnicas y no técnicas alcanzan los $2,200 millones, unos L52,000 millones aproximadamente en cinco años, tomando en cuenta que cada 1% equivale a $14 millones al año, según la Enee.

Si la EEH hubiese cumplido las metas de reducción de pérdidas establecidas en el contrato, las pérdidas habrían sumado unos 1,550 millones de dólares. Esto significa que la concesionaria tendría que haber recuperado unos 650 millones de dólares (más de L15,600 millones) a la Enee en casi cinco años que tiene de administrar el contrato de distribución de energía.

La SAPP espera los informes más recientes del supervisor.

La meta principal de la EEH era reducir de 31.95% a 16.95% entre 2016 y 2021. Es decir 15% en cinco años y 17% en siete años, que se cumplen en 2023.

Con ello, el objetivo era que la EEH bajara a un poco más de la mitad las pérdidas para rescatar las finanzas de la Enee, que se mantienen en números rojos.

Conforme al contrato, la concesionaria tampoco hizo las inversiones acordadas para mejorar el servicio. La meta para los siete años es de 358 millones de dólares, unos 8,500 millones de lempiras, pero hasta junio de 2021 la inversión sumó apenas 140 millones de dólares, de acuerdo con los informes oficiales del supervisor. De haberse hecho, habría permitido que la Enee disminuyera el gasto en la compra de energía eléctrica.

La concesionaria también debe disminuir la mora - la energía que se facturó y no se ha pagado- y que a la fecha supera los 13,000 millones de lempiras.