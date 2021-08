Guatemala vuelve a llenar de basura las playas hondureñas

OMOA

Todos los años las playas hondureñas reciben toneladas de basura procedentes de Guatemala y este 2021 no es la excepción, ya que las costas nuevamente están inundadas de desechos sólidos que recorren cientos de kilómetros desde la capital de aquel país hasta llegar al nuestro.



LA PRENSA constató cómo la basura es arrastrada por el río Motagua y llega a la desembocadura en las barras de ambos países, es ahí donde comienza la acumulación de desechos.



En la superficie del mar en Omoa se observan actualmente extensas alfombras de basura que flotan hasta llegar a las playas.

Colapsa la única biobarda de Guatemala ubicada en Quetzalito, Izabal.



El problema que afecta cada año es que en Guatemala solo hay instalada una barda con capacidad para detener al menos 200 toneladas de desechos, pero en temporada de lluvias esa pequeña barrera ubicada en Quetzalito, en el municipio de Izabal, siempre colapsa y es cuando las grandes descargas de basura llegan al territorio hondureño.



Las imágenes cada vez son más dramáticas. En la barra del Motagua toda la arena está cubierta de basura, entre la que figuran botes, jeringas, bolsas con sangre, madera, animales muertos y otro tipo de recipientes que son de alto peligro para la humanidad.



En la zona de Cuyamel, don Arturo Pineda junto con su pequeño nieto caminaban sobre la basura buscando algunos plásticos que, según él, le sirven solo para encender el fuego.



“Aquí cada vez es peor, los niños ya no pueden venir solos a la playa como lo hacíamos nosotros, se imagina con tantos desperdicios médicos y que un niño agarre una jeringa, sería mortal, a mi nieto lo tengo que llevar de la mano porque esta basura es un peligro”, expresó.



Pineda agregó que esa basura ni siquiera se puede comercializar para reciclaje, ya que el plástico es dañado por el mar.



“Hasta animales muertos nos llegan desde Guatemala y en Honduras no hacen nada para ponerle un alto al otro Gobierno, somos nosotros los que vivimos aquí, los que sufrimos todas estas consecuencias”, lamentó.



Más de 57 kilómetros de playa desde omoa hasta Puerto Cortés son los más afectados.

Turismo

En la barra del Motagua algunos pobladores para generar ingresos han habilitado áreas con mesas y sillas para atender a los turistas; sin embargo, una familia de visitantes se encontró ayer con la playa cubierta de basura, y como pudieron hicieron un camino para poder llegar al mar.



Liliam Rivera, ministra de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, dijo que se siente “indignada porque las autoridades de Guatemala no hacen absolutamente nada por solucionar este problema. Deben de ser empáticos, si ellos estuvieran en los zapatos nuestros qué harían. Como funcionarios hemos recurrido a las vías democráticas, pero en este punto ya no aceptamos ninguna solución paliativa, esto ya no solo es un problema ambiental, es un tema de derechos humanos”.



La funcionaria añadió que hay etnias viviendo en muchas zonas afectadas porque la basura no solo llega a la bahía de Omoa, sino que arriba, incluso, a Islas de la Bahía.



“Los años más duros por la llegada de la basura han sido 2020 y 2021, pero este se presenta como el más catastrófico, porque Guatemala no ha hecho su parte, ellos tienen muy bonitas campañas de educación ambiental, pero no hacen lo debido para evitar que la basura siga llegando a Honduras. Nosotros desde hace varios años estamos en emergencia ambiental y ellos no hacen nada, por lo que tendremos que recurrir a instancias internacionales”, anunció la ministra.



Ricardo Alvarado, alcalde de Omoa, expresó que “ya es momento que nuestro Gobierno tome medidas más serias, ahora que viene el invierno es seguro que vamos a tener más desechos.



Es un problema binacional porque al ministro de Ambiente de Guatemala por un oído le entra y por otro le sale, dicen que están trabajando, pero no podemos estar en el jueguito que ellos tiran la basura al río y nosotros la recogemos”, lamentó Alvarado.



Júnior Madrid, exregidor y presidente de la Comisión de la Sociedad Civil de Omoa, dijo que “todavía no vemos voluntad política de parte del Gobierno de Guatemala, parece que hay personas que se están lucrando de esta desgracia".

Reacción en Guatemala

Sobre las oleadas de basura que llegan a las costas de Honduras, las autoridades de Ambiente de Guatemala aceptan que las bardas de su país colapsaron.



Fredy Chiroy, viceministro del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala, expresó que “actualmente la barda no funciona adecuadamente, el río Motagua es bastante grande, por ende el arrastre de animales muertos, árboles y desechos sólidos es significativo y las lluvias del pasado fin de semana incrementaron su caudal y afectaron al sistema de retención industrial”.



El pasado miércoles en conferencia de prensa, el ministro de Ambiente, Mario Rojas Espino, recordó que “con el Gobierno de Honduras establecimos compromisos de corto, medio y largo plazo y hoy firmamos la primera alianza con una organización estadounidense que se dedica a la limpieza de ríos a nivel mundial”.



Rojas informó que junto a Naciones Unidas invertirán más de siete millones de dólares en el tratamiento del río Motagua.