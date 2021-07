Juan Ramón Hernández, líder del Comando-C9: “Se destruirán casas en zonas núcleos”

San Pedro Sula

La información sobre las haciendas en la polémica carretera a la comunidad de Krausirpi, sus dueños y puntos estratégicos en la zona de La Mosquitia ya está en poder del Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente C-9, adscrito a las Fuerzas de Tarea Conjuntas.

Están a la espera de los dictámenes de las órdenes y de las otras instituciones de Estado para hacer lo que corresponda.

El coronel Juan Ramón Hernández, comandante de esta entidad de las Fuerzas Armadas, informó a LA PRENSA sobre las operaciones que tienen para destruir las casas en las zonas núcleo de las áreas protegidas del departamento de Gracias a Dios.

¿Cuáles son las labores específicas del Comando C-9 y su jurisdicción?

La protección del medio ambiente con jurisdicción en todo el territorio nacional. Tenemos varias líneas de acción, entre ellas el combate a los incendios forestales y campañas de reforestación, capacitaciones y protección de la vida silvestre. En los predios del Colegio de Defensa Nacional, Tegucigalpa, tenemos un centro de rescate, rehabilitación y reinserción de animales que estuvieron en cautiverio y fueron rescatados por la Fiscalía del Ambiente y el ICF.

¿Cuántos destacamentos militares tiene el C-9 en parque Patuca, Biosfera Tawahka y Biosfera Río Plátano?

A nivel nacional son 154 destacamentos militares de protección del bosque en áreas protegidas. En Patuca, Río Plátano y Tawahka contamos con 35 puestos. Tenemos en las zona núcleo, incluso donde está Ciudad Blanca hay un destacamento. Los relevos los hacemos en helicóptero cada mes.

Junto al ICF, Fuerzas Armadas y Fiscalía Especial del Medio Ambiente tenemos proyectado un destacamento interinstitucional en Krausirpi. Los fondos son de la WCF (Wildlife Conservation Fundation) y tenemos comunicación con ellos y a finales de este mes podría comenzar la construcción y estaría listo antes de que finalice el año fiscal.

¿Cuáles son las limitantes que tienen las FF AA para el cuidado del bosque?

Pienso que es de las instituciones más fortalecidas que tenemos en nuestro país. Contamos con las suficientes capacidades y personal idóneo para enfrentar los delitos ambientales. Pero recuerde, como institución tenemos nuestros propios procedimientos y las acciones tienen un límite, lo que podemos hacer nosotros es una parte preventiva; ya cuando son los delitos ambientales ya entra la Fiscalía Especial del Medio Ambiente, la Procuraduría General de la República, los juzgados.

Nosotros hacemos nuestra parte y esperar qué determinan ellos para ejecutar las acciones. Tenemos los aviones y los helicópteros y ejecutamos los reconocimientos aéreos, marítimos y terrestres con retenes en puntos no concurridos, transitados únicamente por bestias, limitando los delitos ambientales en los bosques desde cualquier punto cardinal del país.

¿Cuál es el delito ambiental con mayor incidencia en La Mosquitia?

Recién anduvo una patrulla militar 12 días caminando por 55 kilómetros en la zona núcleo. Detectaron pesca y caza ilegal utilizando formas que perjudican la vida silvestre. Tenemos la deforestación a gran escala por parte de los colonos que llegan a meterse a zonas cercanas a los indígenas para poder sembrar pasto y convertirlas en zonas ganaderas.

¿Qué acciones se ejecutan respecto a estas invasiones en la zona núcleo?

Nosotros siempre estamos en operativos. Ahorita vamos a salir a destruir una casa que se encuentra en la zona núcleo. Son operaciones en que no podemos dar la información de forma pública porque tenemos que entrar. Tenemos una operación en otro sector que hay que ir a neutralizar como siete viviendas que tienen aproximadamente 200 cabezas de ganado. Son saturaciones de gran impacto que necesitan logística se ocupan nuestros helicópteros y tropa.

Es de gran escala y la hemos planificado desde hace seis meses. No es fácil porque hay que conseguir la autorización de los juzgados, la Fiscalía Especial hace su trabajo, las investigaciones junto con la PGR y el reconocimiento que hacemos para identificar los puntos logísticos avanzados. No son operaciones de una hora, sino que de cuatro o cinco días. Sacar un ganado de esa zona puede tardar 10 días a pie, arreándolo para entregarlo al Instituto Nacional Agrario (INA) no es nada fácil son zonas donde está el crimen organizado.

¿Qué tiene que ver el crimen organizado en el descombro y construcción de tramos carreteros en La Mosquitia?

A mí no me consta. Hay que entender que hay gente que le corresponde investigar y corroborar la información. Lo que sí es que también está metido ahí el crimen organizado con narcotraficantes y otras personalidades de la zona. De hecho, cualquier factor humano que se dedique a la destrucción de nuestros bosques no está en lo correcto porque atenta contra la vida nuestra.

Hay informes de bandas que controlan la nueva calle de Culmí a Krausirpi y la de Catacamas a Valencia ¿Qué se está haciendo para identificar y controlar esto?

Las Fuerzas Armadas son una institución responsable y cuando entramos a hacer los reconocimientos con nuestra unidad de Fuerzas Especiales, con el Batallón de Ingenieros, de Comunicaciones, siempre va la parte de inteligencia para conocer toda la información. Esto está en todo el territorio para clasificar y corroborar la información y ver cuál es la problemática en la zona, y con base en eso vamos a actuar y ejecutar las operaciones. Se da la información a las instituciones que corresponde para que hagan su trabajo.

¿Qué hacen para evitar los saqueos de oportunistas en Ciudad Blanca y Las Crucitas?

Yo no creo que la carretera esté tan cerca de Ciudad Blanca. Es difícil llegar ahí, tenemos un helipuerto en donde es bastante difícil para caer con nuestra tropa porque no queremos descombrar, solo lo necesario para bajar la tropa y que esté patrullando ese sector de las zonas arqueológicas.

Las Fuerzas Armadas tienen presencia en todo lo que corresponde a las áreas protegidas de nuestro país, solo que tenemos que esperar cuál es el dictamen que tienen las otras instituciones del Estado y nos indiquen qué es lo que hay que hacer. Por ejemplo, con el tramo carretero a Krausirpi hicimos reconocimiento por una semana.

Como militares ya tenemos toda la información, cuántas haciendas hay, quiénes son sus dueños, la ubicación de los puntos estratégicos que tenemos como militares nos corresponde conocer para ejecutar una operación. Estamos esperando a ver qué nos dicen, cuál es la orden que hay, pero sí tenemos presencia y estamos haciendo operaciones.