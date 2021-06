Eldad Golan: “Honduras entra a un club privilegiado”

SAN PEDRO SULA

Eldad Golan, el primer embajador permanente de Israel en Tegucigalpa, considera que Honduras entró a “un club privilegiado” de países al trasladar la sede diplomática de Tel Aviv a “la capital eterna del pueblo judío, Jerusalén”.

Por esta acción de relevancia internacional, la cual materializará mañana el Gobierno de Juan Orlando Hernández, “todo Israel está muy agradecido con Honduras”, dice el diplomático que habla perfectamente español.

Golan, quien ocupó el cargo de consejero político y agregado de prensa de la embajada de Israel en México, ha llegado a Honduras con la misión de “profundizar” las relaciones de los dos Estados lo cual se traducirá en un mayor flujo comercial y cooperación bilateral.

El diplomático espera inaugurar la embajada israelí en Tegucigalpa a finales de septiembre para comenzar a ejercer el cargo que (de manera concurrente desde Guatemala) lo ha desempeñado el embajador Mattanya Cohen.

¿Cuándo abrirá Israel la embajada en Honduras?

Estamos en pleno proceso de apertura en estos días, haciendo algunas remodelaciones en las oficinas que han entregado por medio del gobierno hondureño. Estamos también reclutando personal local como israelí para que trabaje en la embajada. Es nuestro deseo abrir la embajada a finales de septiembre, Dios mediante, y estamos trabajando arduamente para alcanzar esa meta.

¿Cuál será el impacto que tendrá una embajada de Israel en Honduras?

Va a tener un impacto muy positivo. Los hondureños podrían aprovechar porque se trata de profundizar aún más las relaciones excelentes ya existentes que tenemos entre ambas naciones. La idea es aportar toda la tecnología de punta que Israel tiene. Podría ser aplicada en tantos campos de cooperación, estamos hablando del campo agropecuario, agricultura, turismo, agua, medicina, todo prácticamente.

¿Esperan un aumento en la cooperación y el comercio en ambas vías?

Estamos hablando mucho de incrementar el comercio bilateral. Sabemos que Israel puede vender mucha tecnología a Honduras, pero también viceversa. Honduras puede vender muchas mercancías a Israel, por ejemplo, café. Somos un país consumidor de café en grandes cantidades, pero lastimosamente no contamos con las condiciones climatológicas para cultivar el café.

Ese es un ejemplo de que podemos incrementar la cooperación por medio del aumento de la exportación de café a Israel. Luego el tema de seguridad y turismo. No contamos con vuelos directos, pero estamos trabajando en eso. Acabo de regresar de Roatán y me enamoré de la isla y la naturaleza privilegiada que hay allí. Sí deseo incrementar el movimiento turístico israelí hacia Honduras, hacia Roatán.

¿Las embajadas abren las puertas a nuevas inversiones en Honduras?

Aquí tenemos un potencial mucho más de lo que estamos aprovechando en este momento. Ese es el punto: qué margen podemos aprovechar aún más y eso lo tenemos en ambos países. Hay inversiones de Israel en Honduras en el campo de agricultura. Tenemos empresas que se dedican al cultivo y mejoramiento del banano.

Están ayudando a sectores que han sido inundados por las tormentas tropicales devastadoras, Eta, Iota. Tenemos una empresa israelí que se dedica a sembrar semillas de banano en 4,000 hectáreas en la zona de La Lima, de 8,000 hectáreas que han sido inundadas. Israel sabe cómo enfrentar catástrofes climáticas y zonas de emergencia que han sido afectadas por un fenómeno climático. Estamos trabajando en eso también. Tenemos un proyecto de escuelas y medicina. El objetivo es expandir la presencia nuestra y llegar a otros rincones menos conocidos y menos desarrollados del territorio hondureño.

Hace algunos meses llegó a Honduras una delegación de Israel y ofreció asistencia para la construcción de represas y sistemas de riego. ¿Será posible?

Claro que sí, por supuesto. Israel es un país conocido por su capacidad de mejorar el manejo de agua. ¿Por qué? Porque sufre de escasez de agua. Ustedes aquí sufren otros problemas: se tienen que sobrellevar con las inundaciones. La capacidad israelí ayudará a Honduras a manejar el agua. Estamos trabajando en materia de represas y distribución de agua, sobre todo, porque mientras hay unas zonas inundadas, hay otras zonas que son muy áridas, como el corredor seco. En canalización y distribución de agua, Israel cuenta con muchos expertos.

Cabe recordar que Israel es un muy árido, pero ha sabido desarrollar las zonas áridas, nosotros hemos desarrollado los sistemas de riego de presión que han hecho florecer grandes partes del desierto, donde nosotros colocamos invernaderos para cultivar el tomate, chile y otras especies. El potencial es enorme y la idea de establecer una sede permanente es justamente para aprovechar y echar adelante los proyectos pendientes.

En el área militar, ¿qué tipo de cooperación le ofrece a Honduras: tecnología, asesoría?

En todas las áreas. No estoy al tanto de todo el equipo que le ofrece Israel a Honduras, pero obviamente en seguridad, le ofrece cámaras y otros equipos. Israel es un país líder en equipos de seguridad. En estos campos ofrece también una cooperación económica muy grande.

¿Qué significa para el mundo que Honduras, aunque es un país pequeño, sea uno de los cuatro que ha decidido trasladar la embajada a Jerusalén?

Aquí se trata de entrar a un club muy prestigioso y privilegiado que cuenta nada más con cuatro países, que han tomado esa decisión tanto valiosa como valiente: mover su embajada a la capital eterna del pueblo judío, a Jerusalén. Aquí tiene una importancia espiritual, política y económica. Desde cualquier punto de vista, podemos analizar esa decisión importante que el presidente Juan Orlando Hernández ha tomado.

Es una decisión que no la tomamos por descuento, es una decisión que hay que trabajar para realizar e implementar. Yo dije ahorita en un foro de pastores, al cual acabo de asistir… dice un refrán que “del dicho al hecho hay mucho trecho”, aquí no hay trecho; aquí hay dicho y hecho. El Presidente de la república lo prometió y lo cumplió y todo Israel está muy agradecido con Honduras.

En Honduras vive una amplia comunidad de personas de origen palestino que no toda está de acuerdo con el traslado de la embajada de Honduras a Jerusalén. ¿El traslado de la embajada podría tener un efecto negativo en esta comunidad?

Yo no creo que ellos no estén de acuerdo con esa decisión. Esa decisión les favorece. Cabe mencionar que en Honduras hay una comunidad palestina cristiana, maronita. Nosotros analizamos desde su mismo punto de vista. Yo no creo que eso afectaría. Aunque haya algunos desacuerdos y puntos de vista opuestos, no creo que eso vaya a afectar esa decisión muy definitiva del Presidente, de abrir la embajada en Jerusalén. Al final se trata de una decisión que goza y beneficia al amplio soporte y apoyo del pueblo hondureño. Es muy importante mencionarlo.