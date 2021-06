Llueven las críticas a Teófimo López por contagio de covid-19

Miami, Estados Unidos

La noticia sobre el resultado positivo de Covid-19 de Teófimo López, ha generado todo tipo de reacciones en el mundo del boxeo.

El campeón indisputado de los pesos ligeros enfrentaría este sábado en el LoanDepot Park de Miami, al australiano, George Kambosos Jr., en un evento multitudinario que contaría con la presencia de muchos artistas y que se vería en todo el mundo a través de Pay Per View, ante la cancelación del evento, los protagonistas se han manifestado y las opiniones han generado muchísima controversia.

“En este momento, ya han escuchado que he tenido que retirarme de la pela debido al covid-19, ser un campeón significa tener que tomar las decisiones difíciles. Sin excepciones y he decidió mantener a mis colegas atletas seguros, estoy devastado por decepcionar a tantas personas, se los sacrificios que hemos hecho para llegar aquí, creo que estoy haciendo lo correcto, no quiero infectar a nadie, los deportes tienen un poder y decidí usarlo para ser un buen ejemplo”, indicó Teófimo López en sus redes sociales.

López, quien sufre de asma no ha presentado síntomas, según la información que surge de la empresa Triller, promotora de la pelea. El mensaje del hondureño concluyó con las siguientes palabras: “Lo mas poderoso que puedo hacer es proteger a los que amo y amo este deporte del boxeo, a todos los atletas, fans, entrenadores y patrocinadores. Gracias a todos por sus buenos deseos, aprecio mucho su apoyo”.

El australiano, George kambosos Jr., no tomó la situación de López de forma solidaria, en sus redes sociales expresó su molestia, luego de que se cancelara la pelea, sus palabras fueron muy fuertes, denotaban su decepción y enfado, enfatizando todos los sacrificios realizados para llegar hasta aquí, dentro de su enojo, envió una amenaza a su rival, con quien tendrá que verse las caras el próximo 14 de agosto en una sede por definir.

“Pura irresponsabilidad de tu parte, nuestro tiempo vendrá y te prometo y al mundo, que te voy a sacar de la peor manera por todo esto, puedes correr, pero no te puedes esconder, aunque sea tan difícil de comprender esto, en este momento, permaneceré enfocado en mi meta, seré el campeón del mundo, gracias a todos por su apoyo alrededor del mundo”, enfatizó visiblemente frustrado Kambosos Jr., quien también se refirió a los sacrificios familiares que realizó, al separarse de sus hijos y esposa.

El famoso promotor de Top Rank, compañía con la cual Teófimo López sostiene una relación contractual, no se midió en sus palabras y culpó a su boxeador, por no haberse vacunado y evitado que este tipo de situaciones llegaran a darse, las palabras del legendario empresario del boxeo, solo vienen a quebrantar aún más, la frágil relación que mantiene con el púgil de origen hondureño.

“Les decimos a nuestros peleadores que ellos están peleando por mucho dinero, los promotores están poniendo mucha plata, deberían vacunarse, de esta manera no se contagian de Covid”, las palabras de Arum, ante lo que el considera una irresponsabilidad de Teofimo, siguieron escalando de nivel. “No había razón por la cual, antes del entrenamiento no se haya vacunado, ninguna razón. Si él se hubiese vacunado, no hubiera perdido el pago por esta pelea, siento pena por él, aunque la pelea aun sucederá”.

Por su parte Triller, en un comunicado comunicó a los fans sobre la cancelación de este evento, en el mismo desean a Teófimo López una pronta recuperación y anunciaron que la pelea se estará llevando acabo el 14 de agosto del 2021, en una ubicación aun por definir.

Covid-19 se llevó la victoria por nocaut en esta pelea, en la cual todos los involucrados, desde los fans hasta los promotores salieron perdiendo, con la cancelación de la tan esperada velada, que prometía estar espectacular.