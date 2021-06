Guerra declarada entre los padres de Teófimo López y Kambosos

Miami, Estados Unidos

La historia previa a la pelea del año está siendo contada en una serie documental, producida por la empresa Triller, en ella los protagonistas Teofimo López y George Kambosos Jr., permiten a los fans del boxeo conocer como se preparan para este mega evento, que se llevará a cabo este sábado 19 de junio en el LoanDepot Park de Miami.

En el segundo episodio entran en escena los padres de ambos púgiles, como era de esperarse la polémica formó parte de lo expresado en este capítulo, en donde el padre del australiano asevera, haberse sentido irrespetado por el padre del campeón de las 135 libras.

“Esa conferencia de prensa subió a un nivel diferente, eso no fue actuación, no fue creado para vender boletos, fue el más puro odio entre ellos, por lo que está en juego, pero lo más grande es que George lo hizo enojar; algo que nadie ha hecho a Teofimo, una vez que el empezó a ponerse violento y dijo: “Vamos a pelear ahora”, solo animó el fuego mucho más y George lo encaró, listo para tirar golpes, esto va ser impresionante”, aseveró Jim Kambosos, padre del australiano.

Las palabras de Jim Kambosos denotaban mucha pasión en la forma de articular cada expresión, al igual que su lenguaje corporal, esto mientras recordaba, lo vivido en la presentación oficial del combate entre ambos peleadores, día en que las cosas se salieron de control y tanto López como Kambosos, tuvieron que ser separados antes que la temperatura escalara aún más. “Hay mucha expectativa por esta pelea entre estos dos toros, estos jóvenes leones, veremos quién es el lobo en la cima de la colina”, agregó.

El padre y entrenador del campeón de las 135 libras, no es una persona que se muerda la lengua, Teofimo López Sr., también tomó parte de este cortometraje de aproximadamente 6 minutos y fiel a su estilo, puso todas las cartas sobre la mesa. Sus conceptos son válidos y la confianza es absoluta, los cuatro títulos mundiales de su dirigido y el reconocimiento como el mejor entrenador de boxeo del mundo en el 2021 respaldan sus teorías.

“Triller sabe que él es un ganador, por eso es por lo que lo contrataron, vamos a tener una gran presentación ante Kambosos, ya no puedo esperar más, va a hacer un nocaut devastador, el va a intentar hacer lo que el hace, pero en este juego, lo único que te mantiene con vida es ser especial y el no tiene nada con lo que pueda herir a mi hijo. Se que vamos a ganar esta pelea y todas las peleas después de esta, porque no hay nadie mejor que mi hijo”, aseveró el padre y entrenador del púgil olímpico hondureño.

Este sampedrano, originario del Barrio Paz Barahona siempre va de frente, nunca ha tenido ningún problema en expresar lo que piensa y durante la pelea en el Madison Square Garden ante Richard Commey, sin saber lo que el futuro les deparaba, se acercó a Jim Kambosos e inicio a ponerle gas al fuego. En el filme la historia de aquel encuentro salió a la luz pública, ahora estos dúos tendrán que resolver sus diferencias este sábado 19 de junio.

“Kambosos va a resultar noqueado en menos de tres asaltos, se los puedo garantizar, después de este espectáculo con Triller, mi hijo será lo más grande en el boxeo”, aseguró López, mientras que la respuesta de Jim, no se hizo esperar y de inmediato recalcó “en la conferencia de prensa en Atlanta, atacó a mi hijo, le llamó tonto y eso me obligó a intervenir y proteger a mi hijo”, aclaró.

El enfrentamiento entre ambos padres se originó, cuando George Kambosos Jr., peleó en la cartelera en la que Teofimo logró el titulo de la IBF en el Madison Square Garden, día en el que Teofimo López Sr., pronunció mal el apellido del australiano, detalle que no fue de su agrado. El encuentro lejos de ser amigable, dejo malestar en Jim Kambosos, quien se sintió irrespetado.

Mala sangre entre los padres y entre los hijos, este combate entre los López y los Kambosos, promete ser el evento deportivo más importante del año, la batalla que dio comienzo antes de que existiera la posibilidad de un combate, llegará a su fin este sábado en el LoanDepot Park, donde se sabrá cual es la manada de lobos que se mantendrá en la cima de la colina. Teofimo López Sr., confía ciegamente en su hijo, mientras que, Jim Kambosos, siente que el oriundo de Sídney, saldrá victorioso en esta velada boxística en la ciudad del sol.