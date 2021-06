'Muma' Bernárdez: "En nuestro país poco se confía en el técnico nacional"

Estados Unidos.

Entrar en la etapa del retiro supuso un duro golpe para Víctor Bernárdez, en aquel momento, asimilar su vida lejos de las canchas era algo muy complicado, inclusive en ocasiones, luego de su retiro en el 2017, cuando la melancolía le golpeaba, manejaba al Avaya Stadium de los San Jose Earthquakes, con el corazón roto y el deseo de volver a lo que más amó.

Después de 5 años, el mundialista hondureño recibió su licencia B como entrenador, de parte de la federación estadounidense de futbol y los sueños de volver a la cancha, con los fans, aficionados y jugadores han vuelto.

Bernárdez, defendiendo la camisa del San José Earthquakes, donde jugó entre 2012 y 2017.

“Estoy muy agradecido con Dios. Uno de exjugador cuando se retira y empieza esta carrera de técnico, se da cuenta de que debe aprender muchas cosas, esta licencia me ha ayudado muchísimo, al permitirme ampliar los conocimientos que ya tenia y aprender muchas cosas que desconocía totalmente, ahora sé cómo dirigir una práctica, el manejo de los tiempos, son muchas enseñanzas, este curso lo saque en ingles y eso lo hizo mas duro, pero el futbol es universal”, indicó Bernárdez.

La licencia B, que ha obtenido el exseleccionado hondureño, le permitirá desempeñarse en diferentes áreas, por lo que en el futuro buscara oportunidades, para buscar desarrollar sus habilidades y enriquecer sus conocimientos, por los momentos disfruta de su tiempo formando futbolistas, a través de entrenamientos individuales que promociona en su pagina web www.vb5soccer.com y en su cuenta de Instagram.

“Se abrieron las puertas para ser asistente en la MLS, para poder entrenar cualquier academia de esta liga, estoy capacitado para ser el entrenador en jefe de cualquier universidad en los Estados Unidos, no estoy tan claro, si esté título me avala para poder dirigir equipos de primera división en Honduras o de reservas, eso lo conversare con la federación en los próximos días, fueron 15 meses de mucho esfuerzo durante esta pandemia, los cuales culminaron con buen suceso”, aseveró Muma.

Ahora con el titulo de entrenador a mano ¿A dónde se ve desarrollando lo aprendido?

En la vida, si uno se prepara, escucha, continúa estudiando y se plantea metas no hay límites, personalmente no tengo ninguno, no los tuve como jugador y no los tendré ahora, inclusive, siempre soñé con fundar un centro de alto rendimiento en Honduras y mientras tenga vida y salud, esa será una de mis luchas.

El zaguero, en sus inicios con Motagua. Allí, entre 2004 y 2008, dejó huella, antes de ser transferido hacia el Anderlecht de Bélgica.

Para nadie es un secreto, el amor incondicional que Víctor siente por el Futbol Club Motagua, al consultársele si ser el mandamás del equipo azul es uno de esos sueños por cumplir, el recio defensor que vistió con mucho éxito esta camisa expresó lo siguiente.

“Si me llamaran para un proyecto serio y recibiera todo el apoyo, lo conversaría con mi familia, porque creo que, en nuestro país poco se confía en el técnico nacional, pero no le podría cerrar las puertas a la ilusión de dirigir a Motagua, ni al Vida ni a ningún club de la liga nacional. El futbol me ha ayudado mucho y me gustaría devolverle a Honduras, algo de lo mucho que me ha dado.

Junto a Maynor Figueroa, conformó una sólida pareja de defensores centrales que encarriló el destino de Honduras hacia el Mundial Brasil 2014. Disputó 78 partidos con la camisa nacional.

¿A qué entrenador se va a parecer Víctor Bernárdez, basado en esos nombres que lo han moldeado?

Me gusta mucho la metodología de Diego Simeone, me encanta la mentalidad del loco Bielsa: soy un apasionado de leer sus libros y también disfruto de la labor de Carlo Ancelotti. Aquí en la MLS, me encanta lo que hace Peter Vermes, el entrenador de Roger Espinoza en Sporting Kansas City, desde que llegue aquí lo veo cambiando jugadores cada temporada y mantiene su sistema de juego, otro de mis favoritos es: Matías Almeyda, el cree mucho en el trabajo físico y así de intensos disfruto que sean mis entrenamientos.

Estilo

Famoso por su fortaleza y juego físico al límite del reglamento, Víctor Bernárdez se considera un técnico que disfruta de jugar los partidos con intensidad, de preferencia desea que sus equipos salgan jugando desde atrás, el transito limpio de la pelota, amante del juego atrevido, que guste del ataque y como era de esperarse que defienda con los dientes apretados, característica que lo identifica a la escuela del técnico del Atlético de Madrid de España.