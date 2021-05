Turismo en Tela subsiste con el 60% de empleados por la pandemia

TELA, ATLÁNTIDA.

Es un jueves cálido en las playas teleñas y Marco Reyes, propietario del Hotel y Cabañas Playa Caribe, está en la recepción atendiendo múltiples llamadas de personas interesadas en hospedarse en su hotel.

Además de esta labor también se encarga de coordinar las compras, dirigir el mantenimiento y la seguridad entre otras labores, ya que a raíz de la inactividad generada por la pandemia covid-19 redujo considerablemente la cantidad de empleados en ese establecimiento turístico en Tela, Atlántida.

110,000 habitantes de Tela El 50% habita en la zona urbana y la mitad restante en la zona rural. Según la alcaldía, el turismo representa un 40% de la actividad económica.

La mayoría de pequeños y medianos hoteles de este municipio costero, a 14 meses del inicio de la pandemia en Honduras, se encuentran en la misma situación, ya tuvieron que limitar sus operaciones para eficientar recursos y subsistir luego de un cierre de casi siete meses y una afluencia de turistas disminuida en el primer trimestre de 2021.

Golpe

Reyes, quien funge como presidente de la Cámara de Turismo de Tela, informó que en la ciudad costera hay 35 hoteles y otra cantidad de restaurantes que generan 1,000 empleos directos y 5,000 indirectos y ocasionales, puestos de trabajo de los cuales en la actualidad cerca del 40% están inactivos.

En la ciudad hay una capacidad conjunta de 3,500 camas. Antes de la pandemia, se reportaba una ocupación promedio del 40% con relación a esa capacidad, principalmente por hospedaje de fines de semana y en la actualidad con una ligera recuperación posterior a Semana Santa, se estima un 20% de ocupación sobre todo los viernes y sábados.

En Semana Santa Tela recibía cerca de 2.5 millones de turistas y en 2021 solo recibió 250,000, según la Cámara de Comercio. Los 35 hoteles así como los restaurantes fueron los más afectados por el cierre debido a la pandemia.

La poca demanda es de turistas nacionales, no hay excursiones de extranjeros.

“Ha sido un año duro, este ha sido el sector más afectado por la pandemia. Estuvimos siete meses cerrados y prácticamente los negocios quebraron. Grandes grupos económicos que tenían inversiones en materia de turismo cerraron. Los pequeños hoteles han sobrevivido gracias a que son negocios familiares y todos se involucran para sacarlos a flote. Ahorita estoy trabajando como recepcionista, cubriendo espacios, reduciendo costos para poder salir adelante”, comentó.

Un 45% de socios son empresas de turismo, este rubro ha sido el más afectado en pandemia Karen Aguilar , Cámara de Comercio

Pese a todo esto, Reyes indicó que los operadores de turismo vislumbran un mejoramiento luego del actual pequeño repunte de visitas y hospedajes, en donde los días de mayor movimiento continúan siendo los viernes y sábados. Asimismo, esperan que la llegada de la vacuna y la posterior inmunización de la población genere una mayor apertura del mercado.

“Estamos teniendo alguna ocupación a diferencia de otros destinos del país que están sumamente deprimidos”, agregó.

El empresario de turismo indicó que esta terrible situación de desempleo ha provocado que muchos teleños emigren hacia Estados Unidos. “Nosotros tenemos empleados que se fueron al extranjero con todo y sus familias, la migración no es nueva, pero se ha recrudecido por la falta de oportunidades”.

Capacidad

El circulante es limitado por la disminución de turistas, pero por otra parte las familias se sustentan por las remesas familiares, según Reyes.

“La mayor parte viene de la remesa familiar, Tela es 40% urbano y 60% rural y este último segmento se mantiene por la ganadería y palma africana y las remesas familiares. Sin embargo, Tela es número uno en turismo, por la capacidad de generar empleo, es una industria noble que genera una inmensa derrama. Si hubiera otro cierre esto sería fatal”.

Telamar abrió nuevamente antes de semana santa y no hay planes de volver a cerrar Iris Ramos , Telamar

Necesidades

En ese sentido, Reyes indicó que es necesario que gobiernos locales apoyen de lleno esta industria como principal generadora de trabajo. Otra de las necesidades urgente es la facilitación de acceso a préstamos para readecuar sus deudas, ya que aunque el Gobierno dispuso un fondo a través del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), la banca “tiene políticas duras, los préstamos que tenemos con fondos propios no los quieren readecuar.

El sistema financiero tiene una mayor intermediación cuando presta con fondos de ellos, pero si alguien solicita mediante Banhprovi con un 4% de interés, entonces no les conviene. No nos permiten acceder a los beneficios del Gobierno, necesitamos tiempo para poder recuperarnos, nos estamos ahogando y no nos tiran el salvavidas”, dijo.

Cifras

Trabajamos al 50% de nuestra capacidad, poco a poco el turismo se está recuperando Kenneth Zelaya , La Ensenada

Karen Aguilar, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Tela, informó que tienen un registro de 250 socios activos, entre ellos empresas de turismo, agroindustria y transporte.

De estas registradas, un 45% se dedica directa o indirectamente al turismo.

En medio del desempleo el comercio informal ha crecido en la ciudad, pero no hay forma de cuantificarlo con cifras, dijo Aguilar.

“Con este aislamiento el 100% del turismo fue afectado, pero empresas de otros rubros tuvieron también que cerrar. De septiembre a la fecha es que se ha venido reactivando todo. Mucha parte del comercio depende directamente del movimiento del turismo”, comentó.

Aguilar afirmó que la situación es crítica porque en Semana Santa se tuvo una visita tan baja, que se asemejó a un fin de semana común.

“En Semana Santa recibíamos alrededor de 2.5 millones de personas y en 2021 fueron 250 mil visitantes”, finalizó.

Recuperación

Representantes de la gerencia de Indura informaron a LA PRENSA que en estos momentos el Hotel y el Campo de Golf se encuentra cerrado y aún no se ha definido la fecha exacta para la reapertura. Son las propiedades privadas las que están abiertas y operando con relativa normalidad, informó la gerencia.

Telamar abrió antes de Semana Santa tras haber estado cerrado temporalmente por la pandemia y en la actualidad está funcionando a menos del 50 por ciento con relación a su capacidad, dijo Iris Ramos representante de Telamar, quien agregó que no hay planes de volver a cerrar.

Kenneth Zeyala, representante de mercadeo de La Ensenada, informó que también se mantienen al 50% de la capacidad de sus instalaciones y que poco a poco el sector turístico está teniendo una recuperación con más visitantes.

En el caso específico de este establecimiento turístico también lanzará nuevos servicios, bajo la visión que la situación seguirá mejorando.