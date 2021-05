Teófimo López revela detalles de su pelea con George Kambosos: preparación, artistas invitados, el idioma y viaje a Honduras

Nueva York, Estados Unidos.

Teófimo López (16-0, 12KOs) se está preparando de la mejor manera para su pelea del próximo 19 de junio contra el australiano George Kambosos, asegura que está más fuerte, se expresa mejor en español y se muestra muy “orgulloso de ser hondureño“.

El boxeador tiene el gran deseo de visitar Honduras para festejar sus triunfos con el pueblo. “Estoy muy feliz como siempre, muy orgulloso de que yo soy hondureño, yo tengo sangre de un catracho. Si Dios quiere vamos a ir allá a celebrar con toda mi gente de Honduras“, comenzó diciendo en su entrevista con Diario La Prensa.

López había prometido que vendría al país tras ganarle al ucraniano Vasyl Lomachenko, pelea en la que unificó su título mundial de la Federación Internacional de Boxeo, con las fajas de la Organización Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo, pero por la situación sanitaria que se vive en Honduras no pudo viajar.

“Estoy un poco triste porque no puedo ir allá con mi familia, tengo familia en Tegus y también en San Pedro Sula. Cuatro o cinco años sin ver a mi familia, con esta pandemia es más difícil, pero ojalá que ahora que ya están cambiando las reglas (se pueda). Mi sueño es celebrar allá con mi gente de Honduras, que todos los niños puedan ir conmigo para tomar fotos y todo“, explicó.

EL IDIOMA

'The Takeover', que en julio próximo cumple 24 años, revela que está practicando más el castellano. “Soy un latino, tengo sangre de Honduras, la cosa es que yo necesito practicar, esta es mi primera lengua. Yo estoy tratando más y más, mira a 'Canelo' Álvarez le estaba hablando en inglés, ahora estoy practicando hablar más en español, es la cosa más importante en mi carrera, pero también para mi gente, yo soy latino, yo no me miro como un americano, no soy un americano, soy puro catracho“.

Las entrevista con Diario La Prensa siempre las ha brindado en español. “Yo siempre estoy diciendo, como dicen, yo soy un gringo-catracho y cosas así porque yo se que tengo ese acepto de gringo, la cosa es que casi toda mi vida aquí en Estados Unidos y es un poco más difícil porque todos los gringos siempre están hablando en inglés, pero yo sé que con tiempo y practicando más voy a hablar mejor español“.

MÁS MADURO

Pese a su juventud, Teófimo López se ve más maduro y así lo demuestra. “Siento que estoy cambiando más, que estoy creciendo más como hombre, solo tengo 23 años. Tengo más motivación porque es para toda mi gente de Honduras, tengo un país conmigo en mi esquina, tengo a Dios en mi esquina, mi equipo y toda Latinoamérica, es algo que yo siempre estoy poniendo en mi cabeza porque es algo muy importante en mi carrera. Yo no solo estoy peleando para mí, es para toda mi gente“.

El pugil catracho siempre cuenta con el apoyo de su familia. “Esto es todo de Dios, tengo a mi familia que siempre está soportando mi carrera, yo sé que a mi esposa no le gusta, yo solo sé de boxeo, esa es mi vida. Ahora mi esposa Cynthia está entendiendo más. Yo no necesito pelear toda mi vida, pero ahora mismo sí, estoy muy enfocado en mis cosas. Todo lo que estoy haciendo es para todos los niños en Honduras, nosotros necesitamos más esperanza, más fe, yo sé que es muy duro allá y no solo en Honduras, en todo Centroamérica, la cosa es que si yo puedo hacer algo buenísimo para mi gente, voy a hacerlo“.

PREPARACIÓN PARA LA PELEA

La pelea López-Kambosos estaba programada para el 5 de junio, pero se cambió al 19, algo que trastoca los planes. “Sí porque ahora tenemos dos semanas más de preparación, nosotros ya necesitamos cuidar el peso también, no queremos ir muy bajo, pero el entrenamiento siempre como cada pelea, entrenó como que no tuviera un título, eso es lo que siempre pongo en mi cabeza. Yo no tengo nada, no tengo títulos, es la cosa que me ayuda más porque si tú crees que eres el favorito, yo sé que soy el mejor boxeador del mundo, pero yo no pongo eso en mi cabeza. Con mi talento y todo claro que se viene. Estoy entrenando tres veces por día, seis horas, dos horas en cada sesión, yo siempre estoy listo y entrenando“.

Aseguró que el día del combate se verá un Téofimo diez veces mejor. “Estamos con Triller Fight Club en esta pelea, ellos tienen muchos artistas. Yo siento que estoy en otro nivel ahora, peleando con gente como Lomachenko me ayuda más porque ya estoy en otro nivel, alguien como Lomachenko que ganó dos medallas de oro en Olimpiadas, eso me ayuda bastante porque yo estoy siempre buscando quién es el mejor en mi peso, quién es el que yo pueda subir a otro nivel, esa es la cosa. Ahora en esta pelea ustedes van a ver otro Teófimo, 10 veces mejor“.

ARTISTAS INVITADOS

Adelantó detalles de los artistas que estarán en el evento. “Para toda mi gente, el 19 de junio, vamos a tener gente como JLo, Maluma, J Balvin, Metallica, Anuel AA y si Dios quiere podremos tener a Karol G también, vamos a tener a todos los latinos ahí ese día, artistas, yo peleando, vamos a tener un gran show. Me gusta porque va a ser en el Marlins Stadium de Miami, Florida, habrán 25 mil personas ahí y también para toda mi gente de Honduras puedan pagar para ver la pelea“.

Teófimo López y George Kambosos pelearán el 19 de junio en Miami.

CARA A CARA CON KAMBOSOS

Teófimo López ya tuvo un careo con George Kambosos durante la conferencia de la presentación de la pelea. El evento subió de tono y casi se van a los golpes, el hondureño hasta se quitó la camiseta y los tuvieron que separar.

Sobre eso, dijo: “Claro, mira, toda la gente siempre va a hablar mal del catracho, pero la cosa es que cada vez que yo entro al ring nadie puede decirme nada a mí, solo mi papá que es mi entrenador. Siempre voy a ir a buscar ganar la pelea“.

Por último dejó un mensaje para los catrachos y para la comunidad hondureña de Miami, ciudad de la pelea. “Esto nunca se ha visto, nunca. Yo, un latino, alguien que solo tiene 23 años, quiero decir gracias a Dios, todo esto es de Dios, de fe, de esperanza, de todo, trabajando duro. Miren la pelea, es para toda mi gente de Honduras, siempre. Mucha gente cree que yo soy puro gringo, pero mira, yo peleo con la bandera de Honduras en mis shors y contra Lomachenko. Yo estoy muy orgulloso de ser hondureño. ¡Qué viva Honduras!“, concluyó.