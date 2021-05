Troglio anuncia sensible baja, posible regreso de Benguché y que lo han llamado preguntando por jugadores

Tegucigalpa, Honduras.

Pedro Troglio se ha ganado el cariño de toda la afición del Olimpia. Busca su tercer campeonato y tiene presente su renovación, ya que en este mes se le vence el contrato.

Diario LA PRENSA charló en exclusiva con el entrenador argentino, quien reveló que las negociaciones van por buen camino. Una reunión más y estampará su firma.

Además, ve posible el regreso de Jorge Benguché y defendió el triunfo del miércoles frente al Real España, donde ganaron las vueltas regulares del Torneo Clausura 2020/2021.

Ganó la final de grupos, algunos dicen que con polémica, ¿qué opina?

Fue un partido parejo. Creamos más situaciones que el rival. El penal es un penalazo de aquí a la China. Jerry Bengtson no se fracturó por cosas del destino. Luego argumentar que si echan al Patón Mejía y que con 10 hombres el partido cambia no sé... en el fútbol no podemos analizar al hubiera, yo te puedo hacer miles de conjeturas. Aquí el tema es analizar más el juego y ahí fuimos mejores.

¿Y qué piensa cuando dicen que el Olimpia ganó con ayuda arbitral?

Mirá... yo a esas cosas no le doy interés, una vez jugué con Real España y nos expulsaron a dos jugadores, ellos ganaron, ahí hubo mal arbitraje, pero hablamos del partido y fuimos mejores y lo ganamos bien. Es fácil hablar del arbitraje cuando de 60 partidos hemos perdido cuatro o cinco, a mí nadie me ha ayudado. Olimpia tuvo tres años sin ser campeón y no le ayudaron, es fácil decirlo. Me ha tocado ganar y perder con fallas arbitrales.

BAJA PARA LA IDA DE SEMIS

¿La lesión de Jerry Bengtson es grave?

Pudo haberse fracturado, gracias a Dios solo fue un golpe, por lo que miré está descartado para el juego del sábado, tiene el tobillo inflamado, dependiendo del pronóstico lo tendremos para la vuelta.

Está a cuatro juegos de ser tricampeón con el Olimpia, ¿está ilusionado?

A mí me obsesiona todo, antes de venir aquí costaba ganar títulos, creo que todo lo que juegue Olimpia hay que ganarlo, tanto nacional como internacional. Vamos partido a partido y buscamos quedar campeón.

Jerry Bengtson se fue lesionado del Nacional con el tobillo derecho inflamado tras la falta que le hizo Luis "Buba" López.

¿Cuál ha sido la fórmula para seguir en la cima?

El equipo se ha ido reinventando. Este equipo juega un poco menos al que conseguimos el campeonísimo, pero es más fuerte, intenso, defiende mejor, pero no es que nos sobra mucho, hemos ganado partidos apretados. Soy consciente que debemos mejorar.

¿La recuperación de Carlos Pineda cómo marcha?

Carlos recién volvió, yo digo que en julio estaría haciendo la pretemporada y en agosto o septiembre estará de nuevo en las canchas.

POSIBLE REGRESO DE BENGUCHÉ

¿Está contemplando el regreso de Jorge Benguché para el próximo torneo?

No sé cómo está el acuerdo entre los equipos, si no se cierra la compra tendrá que volver. Sí está la posibilidad que vuelva, bienvenido sea. Yo en su momento que me habló el Boavista les dije lo que podía pasar. Es paso a paso, en seis meses es complicado, deben llevarlo de a poco.

¿Por qué cree que Benguché no tenga minutos con el Boavista?

La plaza en Europa es complicada, yo viví nueve años en Italia, la alimentación es clave si comes huevo, chile, fritas, esos equipos te lo van a quitar. La adaptación no es fácil, deben aguantarlo.

¿Y actualmente lo han llamado de otros equipos pidiéndole referencia de algunos jugadores?

Sí, me han llamado de otros lados, Emiratos Árabes, Argentina. Me preguntaron por Yustin Arboleda, Edríck Menjívar, Edwin Rodríguez, Deybi Flores, entre otros. Yo me asusto porque me voy a quedar sin equipo, pero ojalá que a todos ellos se les dé la oportunidad de salir por el bien del club y de ellos.

Pedro Troglio busca el tricampeonato con el Olimpia.

Más de un año con pandemia, ¿ya se adaptó a esta nueva realidad?

Sí, es complicado, debemos cuidarnos. Jugar sin público es difícil, ojalá se puedan buscar los mejores mecanismos por el bien del torneo. Creo que me he hecho como 30 controles del covid-19.

RENOVACIÓN

¿El tema de la renovación está avanzada o estancada?

No sé cuánto en porcentaje (está avanzada la renovación). Ya me junté con el presidente (Rafael Villeda) el otro día, de parte de él y mía hay voluntad de cerrar las partes, yo sé cuál es la situación del club, del país. Entiendo que vengo de una liga donde claramente lo económico es lo más conveniente. Acá el club siempre ha hecho un gran esfuerzo más allá de lo que generalmente hacía, estoy agradecido. Sería mi tercer año en el país, creo que no habrá ningún inconveniente de que lleguemos a un acuerdo con los dirigentes, si Dios quiere en estos días tendríamos que llegar ya a un acuerdo.

¿La parte económica es clave para su renovación?

Hablo de la realidad del club, vengo de una liga económicamente muy cara y entonces cuando uno viene acá, venía claramente a otra situación, gracias a Dios el fútbol me ha dado la posibilidad de estar tranquilo, de tomar decisiones que me hagan sentir cómodo, vine a Olimpia más que nada por un presente deportivo que me podía dar la posibilidad de salir campeón. Creemos que no habrá ningún inconveniente para llegar a un acuerdo.

¿Cuándo podría darse oficialmente su renovación?

Está muy cercana la posibilidad de seguir en el club, falta solamente que nos juntemos una vez más, que nos pongamos de acuerdo con Osman (Madrid), con Rafa y está todo bien. Cada uno entiende la situación del otro.

¿Su continuidad la decidirá antes de que termine el campeonato?

A mí me gustaría terminarlo antes porque yo cuando termine el campeonato al otro día me tomo el avión para Argentina. Quiero ir a ver 15 o 20 días a mi familia, necesito ir a ver a mis hijos, a mi esposa y a mi mamá, necesito ir sí o sí.

¿Si renueva su familia vendría al país?

Creo que es el momento ya de traerlos a mi esposa y sobre todo a mis hijas chiquitas para que estudien acá y ya evitar este desarraigo de verlos, estar tres meses sin verlos y después volverlos a ver, así que trataremos de buscar otra cosa más cómoda para mí.