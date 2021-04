Futbolista hondureño Kevin Álvarez lanza emprendimiento

Nueva York, Estados Unidos.

Los tiempos actuales requieren de mucha sabiduría para administrar cada centavo, inclusive los futbolistas, han tomado la decisión de emprender y el ultimo en hacerlo es el seleccionado nacional de Honduras, Kevin Álvarez, futbolista que actúa en el IFK Norrköping de la liga sueca.

Su apuesta está en la venta de vistosas camisas y gorras, las cuales ya están siendo distribuidas a nivel nacional.



“Gracias a Dios nació la idea de arrancar con este proyecto, el cual inició luego de una sugerencia de mi hermano, quien me pidió que aprovechando la popularidad que tiene uno como deportista, nos acercáramos a nuestros fans, personas que les encantaría tener algo de uno, entonces creamos las gorras, hasta el momento han tenido mucha aceptación y se ha vendido muy bien, la próxima semana salimos con las camisetas”, Aseguró Álvarez desde Suecia.





La clientela que inicialmente tendrá la oportunidad de adquirir los productos, de la marca de Kevin Álvarez, serán las personas que radican en cualquier rincón del territorio nacional, la idea consiste en extenderse a los mercados internacionales, así mismo, ya se trabaja en aumentar la cantidad de productos a la disposición de los consumidores.



“Ahora estamos dando nuestros primeros pasos en esto, las gorras representaron el nacimiento de una empresa, la cual continua con las camisetas y que próximamente se extenderá a productos deportivos bajo la marca de Kevin Álvarez. Tenemos muchas ideas y las iremos materializando dentro de los próximos meses. Este proyecto me tiene muy contento, sinceramente”, enfatizó en exclusiva el seleccionado nacional de Honduras.



La iniciativa de Luis Garrido, con su tienda de calzados y pantalones jeans, han inspirado este emprendimiento, otros colegas de profesión, también han arrancado esa faceta de empresarios, mientras se mantienen como futbolistas activos. Los ejemplos son muchos a nivel nacional y con seguridad, otros se sumaran a este tipo de actividades.





“No somos los únicos, por allí miré que Franco Guity tiene su línea de ropa, personalmente, he seguido el crecimiento de Roberto “Pipo” López con las hamburguesas, hay muchos que empezaron jugando fútbol y terminaron siendo empresarios, un ejemplo para muchos es Adalid Puerto, el ha crecido mucho y ha tenido éxito, estoy aprendiendo de todos ellos, me dan consejos y buscando la manera de generar ingresos.

Las personas que estén interesadas en adquirir algunos de los productos de la marca de Kevin Álvarez, pueden hacerlo a través de las diferentes redes sociales del futbolista nacional. El precio de las gorras asciende a 300 lempiras y las camisas a 400.



“A titulo personal, esto me ha servido para olvidarme un poco de la presión que genera el fútbol, deseo aprender a invertir, parar de malgastar el dinero y generar ganancias, me he rodeado de personas que tienen experiencia y me han dado mucho consejos de como tener éxito en esta nueva etapa que hoy inicié”, concluyó Álvarez.