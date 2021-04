Jordy Reyes, el nuevo futbolista hondureño que se integra al Houston Dynamo

Houston, Estados Unidos

El Houston Dynamo F.C, tiene en sus filas a un nuevo legionario hondureño, un jugador muy particular, que defiende desde ya los colores de esta franquicia de la MLS, su nombre es Jordy Reyes de 20 años, quien se desempeña como video jugador del club y compite en el torneo de la liga estadounidense, la joven figura de las consolas desea convertirse en el número uno de la liga y de paso envió un reto a los seleccionados nacionales de Honduras, Alberth Elis, Romell Quioto y Alex López.

“Inicié con esto de los videojuegos desde muy temprana edad, hace dos años me di cuenta de que era muy bueno y que podría hacer algo importante con este talento, era tan bueno que decidí practicarlo de forma profesional, ya en el 2019 lo tomé con seriedad, empecé a jugar torneos de FIFA, a ganarlos y se fueron abriendo oportunidades como la que tengo hoy con el Houston Dynamo, en el torneo eMLS.

Como en la mayoría de los hogares, los padres de Jordy nunca vieron con buenos ojos, las largas horas que su hijo dedicaba a estas actividades, el anhelo de ellos era verle convertido en un profesional universitario, sin embargo, en la actualidad ven con buenos ojos, la forma en la que las cosas se han ido dando y disfrutan como su pequeño maneja los estudios y su pasión.

“Al inicio era muy complicado, ellos como padres inmigrantes, que vinieron a Estados Unidos a buscar un futuro mejor, deseaban verme comprometido de lleno con la escuela, pese a ello, sacrifique bastante para educarme y dedicarle horas al juego, con el tiempo vieron todas las oportunidades que me surgían y se volvieron mas flexibles”, Indicó el yoreño.

El torneo virtual de la MLS le abrió las puertas a Jordy para competir al más alto nivel, cada año se realizan tres campeonatos, donde cada club tiene un representante, Jordy, orgullosamente se ha convertido en el jugador del equipo de Boniek García y Maynor Figueroa, una oportunidad que surgió, luego de ubicarse en los primeros lugares en el país, dentro del ranking de los mejores jugadores del videojuego de la FIFA.

El joven futbolista hondureño está orgulloso de ser parte de la familia del Houston Dynamo F.C.

Después de haber jugado con ellos en la consola ¿Ya tuvo la oportunidad de conocer a los futbolistas hondureños del Dynamo?

Desafortunadamente no, si puedo asegurarle que podré interactuar con ellos muy a menudo, ya que además de representar al club en los torneos virtuales de FIFA, mi mayor pasión es el periodismo deportivo y fui contratado por Houston para ser parte de su equipo de prensa, por lo que estaré haciéndoles entrevistas, crónicas de los juegos y muchas cosas más.

Muchos seleccionados hondureños dicen ser muy buenos en el FIFA, ¿Le gustaría mandarles un reto y ver si son tan buenos como aparentan?

Me gustaría enfrentarme a Boniek, Maynor, Elis, Quioto y Alex López, veo en sus redes sociales que siempre juegan, me gustaría enviarles un reto, para ver si son tan buenos, considero que si juego con ellos los golearía con toda seguridad, no lo digo como una falta de respeto, pero obviamente soy un jugador profesional, si les juego en serio les ganaría mínimo por unos 5 goles de diferencia.

Jordy Reyes tiene 20 años.