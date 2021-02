Calidad de vida, obras y empleo demandan en San Pedro Sula

San Pedro Sula.

Hay aspectos de las ciudades que sus autoridades deben cuidar y priorizar para que sus habitantes tengan calidad de vida.

Con la pandemia y los desastres naturales, las prioridades cambiaron, pero el objetivo sigue siendo el mismo: calidad de vida para la gente.

Sin duda, la falta de capacidad y en ocasiones voluntad de los gobiernos locales y nacionales para dar respuesta a muchos temas es evidente aunado a ello, en el caso de San Pedro Sula existe un divorcio de la Municipalidad con varios sectores confirmado por los referentes de las instituciones entrevistados por Diario LA PRENSA.

3 temas de los sampedranos: 1- Empleo y seguridad. La prioridad para el sampedrano de a pie es la generación de empleo, acceso a vivienda y la seguridad. Consideran que será un año difícil y ven lejos la ansiada calidad de vida a la que aspiran. 2- Faltas de atención. Los sampedranos entrevistados reconocen que en infraestructura se ha avanzado, pero solo en la zona urbana y no en los sectores rurales donde la realidad es otra, y esperan más de sus autoridades. 3- Presupuesto para salud. Tener acceso a la vacuna contra la covid-19 es otra de las prioridades. Igual ven con buenos ojos que se haya destinado mayor presupuesto al área de salud. Califican los macrodistritos de salud como buenas obras.

Los líderes de organizaciones e instituciones revelan que no han tenido reuniones con sus autoridades municipales ni siquiera virtuales en un momento de emergencia.

La urbanización en las ciudades es acelerada y contrasta con la lentitud en la toma de decisiones en algunos puntos, como el saneamiento ambiental y el ordenamiento, entre otros.

Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ocho de cada 10 latinoamericanos viven en ciudades y un 70% de la población de escasos recursos en zonas urbanas.

San Pedro Sula no es la excepción.

Con los fenómenos ocurridos en 2020, muchos problemas se agravaron, como el desempleo, el incremento de asentamientos ilegales en bordos y otro tipo de sitios.

Además, sectores populosos como Chamelecón y la Rivera Hernández enfrentan una crisis sanitaria por la falta de alcantarillado, la suciedad, entre otros aspectos.

Se han hecho esfuerzos por limpiar las zonas, pero no han sido suficientes porque los daños fueron grandes.

Hace dos años, la Corporación Municipal aprobó un Plan Maestro de Desarrollo Municipal que tiene como objetivo convertir a la Capital Industrial de Honduras en una ciudad inteligente.

Datos 4,294 ,754 presupuesto municipal aprobado para 2021 asignando la mayor partida a infraestructura y salud. L200 millones del proyecto Zeus en el predio del antiguo penal se destinaron a limpieza y rehabilitación luego de Eta y Iota.

LA PRENSA encuestó a un grupo de personas y desconocen el tema de ciudad inteligente.

Además, añoran el orden en las calles y otro sector considera que se necesita más agilización en los trámites. Critican las grúas y el hecho de ni siquiera tener derecho a un parqueo en el centro de la ciudad o al acudir al Seguro Social.

El desempleo y la inseguridad son dos de las más grandes preocupaciones y no tienen esperanza de que eso se resuelva.

A la pregunta si quieren un cambio de autoridad en la alcaldía dicen que “les da igual porque todos son lo mismo”.

El BID describe una ciudad inteligente como aquella que coloca a las personas en el centro del desarrollo, incorpora tecnologías de la información y comunicación en la gestión urbana y usa estos elementos como herramientas para estimular la formación de un gobierno eficiente que incluya procesos de planificación colaborativa y participación ciudadana. Al promover un desarrollo integrado y sostenible, las ciudades inteligentes se tornan más innovadoras, competitivas, atractivas, mejorando la calidad de vida.

El concepto es “fantástico”, pero se tiene que mejorar una serie de situaciones, además de lograr una participación ciudadana y que las personas sientan cerca a sus autoridades municipales.

“Hemos buscado al alcalde y quisimos que nos recibiera desde antes de la pandemia y no se pudo”, dijo el presidente de los taxistas, Elio Muñoz.

Igual ocurrió con la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés antes de la aprobación del Plan de Arbitrios. Se enviaron cartas para participar en la socialización, pero no hubo respuesta.

Otro ejemplo es el problema de saneamiento ambiental en la ciudad. El divorcio entre Aguas de San Pedro y el alcalde es evidente. Cruces de cartas y solicitudes de parte de la concesionaria para resolver el problema del tratamiento de aguas negras, pero no se ha logrado.

En los siete años al frente de la Municipalidad, el alcalde Armando Calidonio no ha tenido ninguna reunión con directivos de ASP, lo que complica la situación porque la concesión está a punto de terminar y las plantas no se han construido. Este año es político y es urgente que los aspirantes ofrezcan soluciones y no más de lo mismo, dijo Reyna Méndez, vendedora informal.

1 mARITZA sOTO, EMPRESARIA: “AGILIZAR TRáMITES” 1. Ordenar el centro de la ciudad no se debe postergar más. Se debe retirar a los vendedores ambulantes y reubicarlos para recuperar el centro y que la tercera avenida sea peatonal.

2. Hay que darle visibilidad al centro de la ciudad para que el sampedrano pueda caminar sin miedo.

3. Facilitar los trámites para los negocios y también otros que hace un ciudadano normalmente. Se tienen que simplificar los trámites existentes para abrir negocios, así como para la construcción.

4. Revisar y ser conscientes que la carga tributaria es alta y cobran tasas iguales a empresas grandes, medianas y pequeñas. Debe hacerse una revisión.

5. Se deben promover las oportunidades y la generación de empleo.

6. Dar incentivos a los emprendedores, como otorgar períodos de gracia a los que están comenzando negocios y formar comités de apoyo.

7. En lo de vialidad se deben ejecutar proyectos en alianza público-privada.

8. Que las autoridades municipales trabajen en alianzas con otros sectores, principalmente la empresa privada.

2 roberto larios, exalcalde: “Más terminales de buses” 1. Concentrar sus esfuerzos en dos áreas que requieren asistencia económica y planteamiento estratégico como son salud y educación.

2. Construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales eliminando los vertidos crudos en los ríos que cruzan la ciudad, Chamelecón y Ulúa.

3. Descongestionar las entradas y salidas de la ciudad.

4. Iniciar un proceso para revisar este decreto legislativo No. 334-2013 para proteger la montaña de El Merendón.

5. Dado el crecimiento enorme de la población necesita más terminales de transporte. La Municipalidad debería ir estudiando otras zonas en sitios ya seleccionados y reservados.

6. Es necesario que las autoridades retomen el proyecto de libramiento de la ciudad una vez pase la crisis sanitaria.

7. Agilizar la implementación del plan maestro, sobre todo en la parte de permisos de construcción y otras normas para el urbanismo adecuado que obstaculizan la inversión en tiempo como en costo.

8. Mejorar la seguridad de barrios y colonias con más personal con un plan especial semejante al de Medellín, Colombia.

3 Nelson garcÍa Lobo, economista: “Incluir las

zonas rurales” 1. La infraestructura de cemento y varilla está avanzado en la ciudad, pero no en sus zonas rurales, y se debe trabajar.

2. En la parte social, la Corporación Municipal se ha quedado atrás con el flagelo de más de 40 años que tiene que ver con la marginalidad en el caso de los bordos.

3. En SPS hay más de 300 manzanas en parques y bulevares y no se está haciendo la reforestación correcta.

4. Manejo de la basura haciendo uso de ella para la energía. Aparte de generar empleo abaratará costos energéticos.

5. Programa de atención temprana a embarazadas.

6. Campaña activa para el rescate de valores en niños y que no crezcan en un ambiente adonde vean que la corrupción es algo normal.

7. Apoyo a pequeños y medianos empresarios para que se levanten y creen empleo. Deberían motivarlos subsidiando algunas tasas e impuestos municipales.

8. La mendicidad y la cantidad de niños en la calle se ha incrementado, por lo que urge un programa para crearles oportunidades.

4 Karl berkling,

empresario: “Plan de colonias seguras” 1. Se necesita más infraestructura, aunque se ha avanzado en esta área.

2. Reducir la agricultura y uso de pesticidas en El Merendón.

3. Proyectos de infraestructura en energía en SPS que ayudarían a bajar el costo entre tres a ocho centavos para el consumidor final.

4. Impulsar una agenda de colonias seguras en la cual se pueda restringir el tráfico vehicular por sitios que específicamente son residenciales.

5. Urge un plan de captación de agua. Muchas de las inundaciones repentinas se deben a que las construcciones nuevas no establecen el poder retener un poco de agua por mientras pasa la nube, en vez de eso tiran el agua a las calles. Como ejemplo, el uso de adoquines y reforestación ayudaría mucho con esto.

6. Hacer un parqueo municipal para el Seguro Social.

7. Digitalizar y expedir trámites de licencias de conducir. La gente que trabaja no puede perder el día entero en ir a hacer estos trámites.

8. Implementar campañas de valores.

9. Reducir la contaminación por las emisiones vehiculares.

5 Alberto Benítez, director hábitat: “Hay que dejar la comodidad” 1. Revisar el plan operativo y presupuesto y readecuarlo a la situación actual porque no es lo mismo que cuando se diseñó.

2. Se deben priorizar, de verdad, las obras de infraestructura de acuerdo con las necesidades. Hay lugares abandonados que tienen que ser revisados, como las zonas de Chamelecón y Rivera Hernández, porque requieren de una intervención inmediata, ya que hay una emergencia sanitaria.

3. El problema de los bordos debe retomarse. Se necesita una estrategia para la reubicación y mejoramiento de los asentamientos humanos ilegales que se están incrementando. La ciudad puede tener muchas obras bonitas, pero los bordos representan la pobreza de la ciudad.

4. El saneamiento básico es prioridad partiendo del tratamiento de las aguas residuales.

5. Acercamiento de las autoridades con las organizaciones.

6. Una política municipal de vivienda social para priorizar recursos.

7. Seguridad y convivencia en los barrios y la ciudad.

8. El ordenamiento en el centro de la ciudad es urgente