Médico de Nicaragua: “El Gobierno nos sometió a una infección masiva de coronavirus”

REDACCIÓN CENTRAL.

Hablar de la pandemia del covid-19 en Nicaragua y la crisis social generada por la misma no está permitido.

Y si es un empleado que labora en una institución gubernamental puede ser despedido.

Freddy Gabino Blandón es médico de la Unidad Gremial por Nicaragua y contó a LA PRENSA que desde que inició la pandemia han sido despedidos unos 320 médicos, de los cuales el 62% son especialistas, esto por revelarse o hablar en contra del manejo de la pandemia por parte del Gobierno de Daniel Ortega.

Blandón dijo que el Gobierno nunca creó un protocolo de actuación o un plan de abordaje a personas que ingresaran al país para contener los contagios, sino más bien, llamaba o incentivaba a las aglomeraciones, sean fiestas, ferias y un sinnúmero de actividades, apuntando a una “inmunidad de rebaño”.

“Con esta práctica fuimos sometidos como nación a una contaminación masiva o infectación colectiva, que dejó en los primeros tres meses un sinnúmero de muertes y casos de covid-19 en el país, cifras que no se reflejan en la estadística proporcionada por el Gobierno”, aseguró Blandón.

El galeno lamentó que el sistema sanitario nunca fue fortalecido para hacerle frente al coronavirus, sino reprimido con acciones coercitivas para que siguieran la línea propuesta por Ortega.

Nicaragüenses en extensas filas para realizarse una prueba covid en la ciudad de Managua, único centro del país donde se hacen los diagnósticos.

“El Gobierno montó una campaña para descalificar el impacto de la pandemia y contrarrestar el supuesto miedo que ya se había impuesto en la población acerca del covid-19”, manifestó.

Reveló que entre las acciones arbitrarias que realizaban los directores de centros de salud y hospitales era arrebatar las mascarillas a los médicos que de manera independiente la usaban, porque aseguraban que fomentaban el temor.

“Bajo esas arbitrariedades antiéticas y anticientíficas se expuso a nuestra población sanitaria y así estrictamente se impusieron ante toda la población de Nicaragua reprimiéndole sus medios de protección”, lamentó el médico.

Al referirse a las primeras muertes masivas en la primera ola de la pandemia en Nicaragua, Blandón dijo que el Gobierno trató de silenciarla a través de los famosos “entierros exprés”, en donde se le entregaba al familiar del paciente fallecido custodiado por seis “paramilitares” armados y que se montaban al vehículo donde se llevaba el féretro y obligaban a ir a enterrarlo inmediatamente, sin llorar a su familiar.

“En mayo y junio del año 2020, adonde se tuvo más muertes por la pandemia, en un día del Hospital Alemán Nicaragüense salían 17 ataúdes con cadáveres”, agregó.

112 trabajadores de la salud han muerto en Nicaragua a causa del nuevo coronavirus, incluidos 52 médicos, asegura el galeno de la Unidad Gremial, Freddy Blandón.

Las estadísticas

Según la Universidad Johns Hopkin, Honduras registra 151,103 casos por covid-19 y 3,662 decesos; Guatemala, 161,665 infectados y 5,785 muertes; Costa Rica, 195,537 contagios y 2,650 fallecidos; El Salvador, 55,821 casos y 1,653 muertes; y Nicaragua, 6,299 casos y 170 muertes. Estas cifras son las ofrecidas por los gobiernos.

Los datos de Nicaragua difieren de los de un observatorio independiente de una red de médicos y voluntarios que indican que 2,947 personas habrían muerto por covid y no solo 170 como asegura el Gobierno de Ortega.

Otra médico entrevistada por LA PRENSA dijo que temen a una segunda ola de covid por el alto riesgo al que están expuestos, ya que el Estado sigue convocando a actividades presenciales.

Analí Pérez, dermatóloga y secretaria de la Unidad Médica Nicaragüense, dijo que el mayor temor de la comunidad médica es que vuelva a presentarse una oleada como la de mayo y junio de 2020, en donde murieron centenares de nicaragüenses.

La doctora citó un estudio realizado por el epidemiólogo Carlos Hernández, quien expone que el año pasado fallecieron alrededor de 8,000 nicaragüenses a causa del coronavirus.

“El gremio de la salud ha sido heroico en esta pandemia, pues ha estado prácticamente solo haciéndole conciencia a la población y sin el equipo adecuado para hacerle frente a la enfermedad, estuvo y está en primera línea, no han desprotegido a la población”, manifestó.

En términos de salud y derechos estamos en un estado de indefensión aprendida. Freddy Gabino Blandón , médico de la Unidad Gremial nicaragüense.

Fue tanto el interés por proteger a la población, que un grupo de médicos y asociaciones gremiales desarrolló un proyecto de teleconsejería para abordar casos y registros de covid-19, esto desde un call center, indicó Pérez.

José Antonio Delgado, especialista en ginecología, aseguró que nunca se hizo una búsqueda de los casos de covid-19 por departamento, municipio, ciudad, sexo y edades de los pacientes, como plan epidemiológico.

“Nosotros caminamos a ciegas en relación al estado de la pandemia en el país, porque desconocemos la mayoría de los datos para contener la magnitud del virus en este momento”, dijo Delgado.

Aquí en nicaragua no vivimos una ola de pandemia, sino un tsunami de casos y muertes. Carlos quant , médico internista e infectólogo de Nicaragua.

El infectólogo e internistas Carlos Quant, uno de los médicos despedidos el año pasado por tratar de alertar a la población sobre el cuidado ante el covid-19, relató a LA PRENSA que además de él, decenas de médicos fueron despedidos por llevar una voz diferente a la impuesta por el Gobierno.

“Para esos momentos el país vivía una saturación en los hospitales, no había espacios en las camas de la sala de unidades de cuidados intensivos (UCI), había pacientes que no se atendían y morían por el colapso del servicio de salud”, lamentó .

Para Quant, en Nicaragua no se vivió una ola de pandemia, sino un “tsunami del covid-19”, pero los datos no se reflejan debido a que el Gobierno oculta las cifras reales de casos y muertes.

“El Gobierno nunca podrá tener un control de la pandemia porque nuca tuvo un plan o métodos para secuenciar y estudiar el genoma del virus”, dijo el infectólogo.

“El Gobierno cree que todo está bajo control con la pandemia, pero aún estamos lejos de tener esa inmunidad colectiva, ya que vamos a necesitar definitivamente de otras naciones para inmunizar a nuestra población con las tan esperadas vacunas”, aseveró. El gremio médico también desconoce sobre el plan de vacunación en el país, no saben quiénes serán los primeros y los últimos en acceder a la vacuna.

Nicaragua recibirá las vacunas a través del mecanismo Covax. Y esta semana anunció que autorizó el uso de una vacuna de la India y está negociando con Rusia la adquisición de la vacuna Sputnik V.

Temor

Un ciudadano de 25 años residente en León, Nicaragua, dijo a LA PRENSA que tuvo síntomas relacionados a covid-19, pero que nunca buscó hacerse un diagnóstico porque solo en el Ministerio de Salud en Managua se aplican esos test y a un costo de 150 dólares.

“No me gusta hablar de política ni del covid porque aquí se persigue a los que hablan mal del régimen de Ortega, pero sí yo me enfermé en junio de 2020 y presenté sintomatología de fiebre, perdí el gusto, el olfato, entre otros padecimientos, fui a una clínica privada de Seguridad Social y pese a presentar esos síntomas, no me realizaron la prueba por no estar autorizado ese centro a realizar estos test de covid”, contó el joven que se trató la enfermedad en casa como muchos de sus compatriotas, automedicándose y tomando tés.

El Observatorio Ciudadano Covid-19 señaló en un informe la problemática de la centralización de las pruebas PCR, y las calificó como una práctica de riesgo, debido a las aglomeraciones que provocan en el edificio del Ministerio de Salud (Minsa).

Según el observatorio, dicha medida constituye “un foco de posible infección”.

En videos oficiales, el Minsa comparte relatos de ciudadanos que viajaron a realizarse pruebas a Managua y que todo está en calma, sin aglomeraciones de personas, y “todo está en orden en el sistema hospitalario”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han expresado su preocupación por cómo se maneja la pandemia de covid-19 en Nicaragua.