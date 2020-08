La cocina salva a emprendedor de festejos en Honduras

Arquitecta perdió empleo, pero se convirtió en microempresaria Ana Rebeca Ramírez, arquitecta de 27 años, perdió su trabajo en abril a causa de la crisis económica desencadenada por el covid-19; sin embargo, la desesperanza que la invadió por un momento no la doblegó. El despido del call center, adonde comenzó a trabajar a medio tiempo en enero, le despertó el ingenio el día que su mamá compró una bolsa de tacos en uno de los supermercados. Ella comenzó a analizar la bolsa de tacos de pollo y, después de que su familia los consumiera consultó sobre el sabor que tenía cada uno, pues ella, por ser vegetariana no se atrevió a probarlos. En ese momento, Ramírez, quien también antes de la pandemia trabajaba diseñando planos, supo que ella podía hacer esos tacos de igual o mejor calidad con el dinero que había ahorrado en los dos primeros meses de trabajo. “Comencé con poco volumen. Vamos a probar cómo me va esta semana, dije. La primera vez compré solamente 10 o 15 libras de pollo. Me salieron 60 tacos. Resulta que ese mismo día vendí todos los tacos y la gente siguió pidiendo más”, relata. Después de dos meses, Ramírez, quien se asoció con su mejor amigo para iniciar este emprendimiento, vendía 200 tacos congelados a la semana, de pollo, res y cerdo. Actualmente, la demanda continúa creciendo a pesar de que ella no los publicita por redes sociales. Las amistades y hasta sus familiares están sorprendidos por el éxito que ha alcanzado con este pequeño emprendimiento porque ella les “da el toque” a los tacos a pesar de que ella es vegetariana y no se atreve a examinar el sazón. “Yo los condimento, pero mi amigo me dice si, por ejemplo, les falta sal u otro ingrediente. Entre los dos los hacemos y compartimos las ganancias”, dice. En la última semana, Ramíez vendió alrededor de 200 tacos de pollo, 100 de res y unos 50 de cerdo en paquetes de cinco unidades a L100 y L120. Ahora que recibe “buenas ganancias y de una manera rápida”, Ramírez está pensando en formalizar el emprendimiento y dedicarse exclusivamente a ese actividad que es más lucrativa que hacer de manera eventual planos o trabajar en un call center. “Me gustaría crecer como empresa, constituirme para vender a gran escala”, dice esta emprendedora que atiende los pedidos por medio de su teléfono 8737-2441. Ramírez le está siguiendo los pasos a su hermana menor Adriana Elizabeth, licenciada en Diseño Gráfico y Publicidad. Adriana Elizabeth (de 22 años) comenzó a los 14 a elaborar repostería y ahora tiene un emprendimiento que se llama Adrianas’s Cakes. Ella tiene como objetivo crear una empresa especializada en repostería gourmet. Ana Rebeca Ramírez hace y vende tacos; su hermana Adriana Elizabeth desarrolla un emprendimiento dedicado a la repostería.