Hace más de ocho años esperan por el nuevo Hospital del Sur

Cronología del proyecto de construcción del Hospital del Sur - SEPTIEMBRE 2011. Inicio. Honduras firmó el convenio con el Export-Import Bank of Korea a través de la representación de William Chong Wong, entonces secretario de Finanzas, y Arturo Bendaña, quien era el titular de la Secretaría de Salud. - 2016. Sigue. El consultor continúa solicitando al Programa Nacional de Bienes y Servicios de Salud (Pronasa) un dictamen objetivo y definitivo según las necesidades, para poder continuar a la fase II del proyecto que ya lleva dos años de retraso. - DICIEMBRE 2017. Extensión. Las partes firman una adenda al contrato adonde se establece el rediseño del hospital debido a cambios de categorización del centro hospitalario, según el Plan Nacional de Salud donde pasa de ser hospital regional a hospital general. - AGOSTO 2019. Intención. Una segunda comisión del Kexim Bank visita Honduras para conocer el estatus del proyecto y el poco avance del mismo. La Sesal comparte su intención de no continuar con el préstamo y expresa su intención de buscar financiamiento con el BCIE. - DICIEMBRE 2019. Terminación. Elonsultor no recibe respuesta por parte de Sesal sobre esta solución amigable y procede a enviar un oficio para que se oficialice la terminación del proyecto. El Kexim Bank recibe una notificación de Finanzas, donde lo dan por cancelado.