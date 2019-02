Los momentos emotivos de la noche en los Óscar 2019

Los Ángeles, Estados Unidos.



La 91 edición de los Premios Óscar estuvo marcada por grandes momentos que quedarán grabados en la mente de todos los amantes del cine.



Uno de ellos fue, sin duda, el abrazo que se dieron los realizadores mexicanos Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón al momento de que este último se llevara el premio a mejor director por Roma. Su colega Guillermo se encargó de entregarle el galardón.

Fotos: Los mejores memes de los Premios Oscar 2019



“Esta es una película mexicana, este premio pertenece a México. No es solo que el 95% del equipo y el 100% del reparto sean mexicanos, sino que la temática, el paisaje, todo es México. Esta cinta no existiría si no fuera por México. Y no podría estar aquí si no fuera por México”, dijo Cuarón.



Durante la ceremonia también hubo pequeños percances, como es el caso de Rami Malek, quien sufrió una caída cuando bajaba del escenario tras obtener el premio a mejor actor por Bohemian Rhapsody. El complicado momento no se vio en televisión, pero fue captado por las cámaras de los fotógrafos. El intérprete se cayó de las escaleras del Dolby Theatre. Mientras caía, Malek hizo todo lo posible para sujetar la estatuilla. El actor fue atendido por los paramédicos, pero no hubo mayor problema.



La reacción de Spike Lee



El director estadounidense protagonizó uno de los momentos más graciosos cuando subió a recoger el premio a mejor guion adaptado por Infiltrado en el KKKlan. El cineasta saltó de emoción y literalmente se colgó del actor Samuel L. Jackson, quien le entregó el trofeo. Lee logró llevarse la estatuilla dorada luego de haber sido nominado por primera vez en 1990 por Do the Right Thing. Cabe recordar que Lee recibió un Óscar honorífico en 2015 por su trayectoria.