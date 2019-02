La reacción de Yalitza Aparicio al escuchar su primera nominación al Óscar

Ciudad de México, México.

Yalitzia Aparicio no pudo contener sus emociones al escuchar su nombre entre las nominadas a mejor actriz para los Premios Óscar 2019, revelados este martes 22 de enero a primera hora de la mañana.

La estrella de Roma, una de las máximas nominadas en la 91 edición de los premios de la Academia, compartió el video de su primera reacción en su cuenta oficial de Twitter.

"Sumamente feliz, cuando desperté hoy tan temprano, (claro, a la hora de aquí) no esperaba está noticia, gracias Ale A. García y @marielmmayorga por despertarme ?", escribió la actriz indígena que ha roto esquemas en Hollywood.

En el clip se puede escuchar a Aparicio gritar de alegría y llorar por su primer nominación al Óscar, algo que hace un año no imaginaba ni en sus sueños.

La actriz de origen indígena recibió su primera nominación al Óscar en su debut actoral por su interpretación Cleo, un personaje basado en la niñera del director Alfonso Cuarón, cuyo nombre real es Liboria "Libo" Rodríguez. La nominación de Yalitza marca la primera vez que una latina ha sido nominada a mejor actriz en 14 años.

En la categoría a mejor actriz la mexicana compite contra Glenn Close por "The Wife", Lady Gaga por "A Star is Born", Olivia Colman por "The Favourite" y Melissa McCarthy por "Can You Ever Forgive Me?".

La película de Alfonso Cuarón recibió 10 nominaciones, compitiendo con "The Favourite" de Yorgos Lanthimos que aspira a la misma cantidad de premios.

Entre las nominaciones de Roma está mejor director, Cuarón, y mejor actriz de reparto para Marina De Tavira.

Además “Roma” se convirtió en la primera cinta en español que logra la nominación en la categoría reina de los Óscar, la de mejor película.