El podcast con las noticias de Honduras y el mundo del martes 29 de septiembre

San Pedro Sula, Honduras

Este es el resumen de las principales noticias de Honduras y el mundo del martes 29 de septiembre de 2020.

Durante los próximos 12 a 18 meses, el Gobierno, a través de la Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios, S.A. estará a cargo de la administración y operación de los aeropuertos internacionales Golosón, en La Ceiba, Juan Manuel Gálvez, en Roatán, y Ramón Villeda Morales, en SPS, con la necesidad de ampliar las pistas de las terminales.

El gobierno de Estados Unidos, a través de su embajada en Tegucigalpa, reafirmó su apoyo al fiscal general Óscar Chinchilla y al Ministerio Público, en su trabajo para el fortalecimiento institucional de Honduras. El fiscal general se reunió con altos mandos de la embajada estadounidense en la capital de Honduras.

La Corte de Apelaciones del Poder Judicial dictó sobreseimiento definitivo a otros dos imputados del caso Pandora, acusados del delito de fraude. Los beneficiados con la decisión de la Corte son Luis Fernando Urrutia y Claudia Noriega González, a quienes también se dejaron sin efecto las medidas cautelares.

La ministra de Salud de Honduras, Alba Consuelo Flores, junto con su equipo técnico y la representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), participaron ayer por la mañana en el inicio de un encuentro junto a representantes de los 38 países en donde se trató el tema del coronavirus.

Honduras registra una ola de masacres, cada una de al menos tres personas, pese al confinamiento vigente desde marzo contra la propagación del coronavirus, reveló este martes el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional. Un total de 39 eventos de homicidios múltiples han cobrado la vida de 145 personas en lo que va del 2020.

Trascendió que la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales ya conoció el caso de un video en el que aparece un policía y su presunta pareja "realizando un baile indecoroso", por lo que se investiga su identidad y si pertenece a la Policía Nacional de Honduras para determinar si se imponen sanciones.

Como parte de la reactivación gradual de las oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre se habilitó la oficina de atención al ciudadano en San Pedro Sula. El servicio se comenzó a brindar a través del mecanismo de citas programadas. Los interesados deberán programar la cita a través del correo electrónico: citaenlineasps@transporte.gob.hn

Internacional

La Organización Mundial de la Salud dijo hoy que la cifra de un millón de muertos por COVID-19 constituye "un momento difícil para el mundo", pero aseguró que "hay destellos de esperanza que nos alientan ahora y en el futuro próximo".

La ciudad de Nueva York investigará si el presidente de EEUU, Donald Trump, pagó impuestos municipales después de que el diario The New York Times publicara que el mandatario no pagó impuestos durante la mayoría de ejercicios en 15 años y solo tuvo una factura fiscal federal por ingresos personales de 750 dólares en 2016 y 2017.

El candidato presidencial demócrata Joe Biden publicó este martes su declaración al fisco del año pasado y reveló que pagó 300.000 dólares en impuestos federales, una cifra que contrasta con los 750 que pagó el presidente de EEUU, Donald Trump, en 2016, cuando ganó las elecciones.

Las nuevas reglas del Gobierno del presidente Donald Trump tienen un "efecto devastador" sobre más de 700.000 beneficiarios del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y 300.000 amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS), afirmaron este martes grupos activistas.

La Unión Americana de Libertades Civiles deploró este martes el aumento de arrestos de indocumentados por parte de las autoridades migratorias, con lo que los agentes federales están volviendo a las prácticas de detención anteriores a la pandemia de COVID-19.

Guatemala permitirá desde el jueves la apertura de bares, cines, parques y otros sectores de recreación como parte de la reactivación de la economía, golpeada tras meses de confinamientos para enfrentar la pandemia de covid-19, anunció este martes el gobierno.

Deportes

El capitán del Barcelona, Lionel Messi, pidió unidad al barcelonismo y "poner punto y final" a la novela que protagonizó hace unas semanas atrás luego de que envió un burofax en la que solicitaba su salida del cuadro catalán. En una entrevista, que publicará el miércoles el diario Sport, de la que el propio rotativo ha publicado un avance en su edición en línea este martes, el seis veces ganador del Balón de Oro le pidió perdón al barcelonismo y dio detalles de la razón por las que meditó en irse del equipo culé.

Pese a que decidió seguir una campaña más en el FC Barcelona, el futuro de Lionel Messi sigue generando revuelo ya que su contrato con los blaugranas expira en el 2021 y en las últimas horas el Atlético de Madrid le abrió sus puertas. Tras el fichaje de Luis Suárez, el mejor amigo de Messi en los últimos años, hoy en el cuadro colchonero por intermedio de su presidente Enrique Cerezo le avisaron al seis veces ganador del Balón de Oro que si gusta puede volver a tener como compañero al ariete uruguayo en la próxima campaña.

El Tottenham se clasificó para los cuartos de final de la Carabao Cup (Copa de la Liga inglesa) tras vencer en la tanda de penales (5-4 tras empate 1-1) a su vecino Chelsea, este martes en la apertura de los octavos. Mason Mount falló el lanzamiento que dio la clasificación a los 'Spurs', en el quinto lanzamiento del Chelsea. Hasta entonces todos los lanzadores de ambos equipos habían anotado, por lo que ese fallo clasificó automáticamente al Tottenham.

El club Genoa anunció este lunes que catorce miembros de su plantel y su cuerpo técnicodieron positivo en test del covid-19, a la vez que su vecino Sampdoria comunicó que su fichaje inminente, el hispano-senegalés Keita Baldé, también dio positivo. "Después de los test de hoy (lunes), el número de empleados positivos al covid-19 se eleva a 14 jugadores y miembros del cuerpo técnico", señaló el Génova en su comunicado.

La Selección Nacional de Honduras conoció este lunes los rivales a los que enfrentará en la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Oro que se realizará del próximo 10 de julio al 1 de agosto del 2021. En la fase de grupos, la selección de Honduras se estará enfrentando a la siempre complicada Panamá, además de la selección caribeña de Granada y Catar, quienes son campeones de la Copa Asiática y llegan a este certamen como invitados. Concacaf anunciará las sedes, los horarios de inicio, el calendario y otros detalles para la Copa Oro 2021 en los próximos meses.