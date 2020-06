El resumen de las noticias de Honduras y el mundo del jueves 18 de junio

San Pedro Sula, Honduras

Este es el resumen de las principales noticias de Honduras y el mundo del jueves 18 de junio de 2020.

Personal de la Gerencia Municipal de Servicios Públicos y Participación Comunitaria de la alcaldía de San Pedro Sula comenzó la entrega de ayuda humanitaria a los afectados por el incendio del mercado Guamilito de San Pedro Sula, que sufrió un incendio en tres módulos de la zona sur dejando pérdidas millonarias. La ayuda que consiste en alimentos de primera necesidad y material de limpieza que se entregó en el anexo de dicho mercado a los locatarios.

El alcalde de Tegucigalpa, Nasry Asfura, afirmó que la decisión de cerrar los mercados capitalinos no es para perjudicar a los locatarios, sino con el afán que mejoren las medidas de bioseguridad para que trabajen sin el riesgo a ser contagiados por COVID-19. El alcalde participó en una reunión entre dirigente de los mercados, Policía Nacional y el Foro Nacional de Convergencia (Fonac).

El titular de la Comisión Permanente de Contingencia, Carlos Cordero, atribuyó a los capitalinos como los encargados que el municipio del Distrito Central no se convierta en el epicentro del COVID-19 en Centroamérica. En las últimas 24 horas, el departamento de Francisco Morazán tuvo 484 casos positivos de COVID. Señaló que los hondureños, sobre todo los capitalinos, no están teniendo la responsabilidad de tener las medidas de prevención para no contagiarse del virus.

El Comisionado Especial para la atención de la pandemia en Honduras, Lisandro Rosales detalló que el 30 % de las personas evaluadas por las brigadas de atención comunitaria tienen síntomas de COVID-19. Al menos mil 800 casas han sido visitadas por las brigadas médicas en barrios y colonias de la capital.

Alrededor de 40 mil pacientes infectados por el COVID-19 circulan en Honduras sin haber sido detectados, según la doctora Miriam Aguilera del Colegio de Microbiólogos. Indicó que hay que identificar a los portadores asintomáticos y sus familias para realizar muchas pruebas que permitan detectar los casos.

Unas 18 personas han fallecido este jueves por sospecha de COVID-19 en los diferentes hospitales en Tegucigalpa, Choluteca y Cortés. La portavoz del Hospital El Tórax, Mía Carbajal, informó que en las últimas horas se reportó el fallecimiento de cinco pacientes en ese centro asistencial por sospecha de COVID.

Las autoridades del Instituto Nacional de Migración informaron que 72,751 transportistas de carga han ingresado y transitado por el país, desde el 16 de marzo a la fecha, mientras que se ha registrado la salida de 73,398 transportistas internacionales, lo que ha facilitado el flujo de comercio y mercancías, a nivel de la región centroamericana

Una treintena de hondureños se encuentran a bordo desde hace tres meses en un crucero estacionado frente a Bahamas, los que claman por ayuda para retornar al país. Néstor Cabrera uno de los hondureños, aseguro que actualmente se encuentran varados en el crucero Ms. Armonía y aseguran que la Dirección de la Marina Mercante de Honduras tiene conocimiento de la situación desde hace algún tiempo. Entre los varados hay una mujer embarazada y desde marzo no reciben salario.

Un total de 336 hondureños que permanecían varados en España regresarán a su país esta tarde en un vuelo coordinado por la representación diplomática del país centroamericano en la nación europea. Así lo indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional en un comunicado en el que precisó que el vuelo operado por la compañía Air Europa que tiene previsto arribar a San Pedro aproximadamente a las 4:30 p.m.

El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Juan Carlos Sikaffy, evaluó el avance en el proceso de reapertura de la economía y agregó que lo importante ahora es promover el consumo de productos nacionales para impulsar la recuperación de empleos. El líder empresarial también fue claro en que la pandemia debe llevar al Gobierno a fortalecer definitivamente los sistemas de salud y educación y destacó que las empresas que no cumplan con los protocolos de seguridad deben ser sancionadas.

Internacional

El Tribunal Supremo de EE.UU. decidió este jueves mantener en pie el programa de Acción Diferida Para los Llegados en la Infancia, que protege de la deportación a centenares de miles de jóvenes indocumentados conocidos como "soñadores". La decisión fue lamentada por el presidente Donald Trump.

El Gobierno estadounidense anunció este jueves una recompensa de hasta 10 millones de dólares a cambio de cualquier información que lleve al arresto de los exlíderes prófugos de las FARC, Seuxis Hernández Solarte y Luciano Marín Arango, a los que EEUU acusa de tráfico de drogas. Tanto Hernández Solarte como Marín Arango, son excomandantes insurgentes que participaron en 2016 en el proceso de Paz de Colombia; y, en 2017, solo unos meses más tarde del fin del proceso, pasaron a integrarse en la recién fundada Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

Una estatua de Cristóbal Colón fue removida este jueves en San Francisco porque las acciones del explorador "no merecen ser veneradas", dijeron funcionarios de la ciudad estadounidense. La medida se produce poco después de que funcionarios de California anunciaran que otra estatua de Colón sería retirada de la capital estatal, Sacramento, siguiendo una ola de órdenes para quitar monumentos históricos en momentos en que la potencia mundial lidia con el legado del racismo.

Deportes

Un doblete del francés Karim Benzema y un gol del español Marco Asensio, a los 30 segundos de volver tras 330 días alejado de los terrenos de juego después de superar una grave lesión de rodilla, le dieron la victoria al Real Madrid sobre el Valencia (3-0) y tres puntos que le mantienen a dos del líder, el Barcelona, en la lucha por el título de la Liga Española.

La Liga Deportiva Alajuelense, con el hondureño Alex López como titular, se clasificó este miércoles para la final del Torneo Clausura 2020 del fútbol de Costa Rica y va contra el Deportivo Saprissa. Los manudos empataron de visita 0-0 contra el CS Herediano y gracias a su victoria de 2-0 en el encuentro de ida logró sellar su clasificación a la gran final del balompié tico.

El delantero alemán Timo Werner ha firmado un contrato con el Chelsea después de que el club inglés hiciera uso de la cláusula de rescisión de 53 millones de euros que le permite al jugador dejar el RB Leipzig "Me alegra haber firmado con el Chelsea, es un orgullo para mí entrar a formar parte de un club así", dijo Werner, que tenía contrato con el Leipzig hasta 2023.

El centrocampista Frenkie de Jong y el defensa Sergi Roberto se ejercitaron al margen del grupo y no entraron en la lista de convocados que el técnico del Barcelona, Quique Setién, dio para medirse este viernes al Sevilla en el Sánchez Pizjuán. De Jong sufre una sobrecarga en el gemelo de la pierna derecha y Sergi Roberto una fisura costal. Tampoco entró en la convocatoria el defensa Samuel Umtiti, que cumplió un ciclo de amonestación con la tarjeta amarilla que vio la pasada jornada ante el Leganés.

Los flagrantes errores de David Luiz allanaron el camino de un Manchester City que retornó a la Premier League, tras casi tres meses de parón por la pandemia del nuevo coronavirus, con triunfo por goleada de 3-0 sobre el Arsenal y aplazando el posible alirón del Liverpool. Los de Pep Guardiola se colocan a 22 puntos de distancia del Liverpool, por lo que los de Jürgen Klopp no podrán coronarse campeones -treinta años después- este fin de semana ante el Everton.