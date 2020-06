El resumen de las noticias de Honduras y el mundo del martes 16 de junio

San Pedro Sula, Honduras

Este es el resumen de las principales noticias de Honduras y el mundo del martes 16 de junio de 2020.

Los casos confirmados de coronavirus Covid-19 en Tegucigalpa podrían llegar a 7 mil al final del mes si se mantiene el ritmo de propagación actual, según anunció el jefe de la región metropolitana de Salud, Harry Bock, quien destacó que ya son más de 2,000 casos confirmados en 441 colonias.

Este martes comenzaron las brigadas médicas que recorrerán barrios y colonias, casa por casa, con el objetivo de detectar pacientes infectados de coronavirus y, si es necesario, brindarles el tratamiento primario MAIZ para evitar que tengan que acudir al sistema hospitalario.

Al menos ocho pacientes sospechosos de COVID-19 fallecieron entre la noche del lunes y la mañana del martes en el Hospital Escuela y en el Instituto Hondureño de Seguridad Social se informó. Por su parte, el coordinador técnico de la Dirección de Adulto Mayor de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, Raúl Espinal, informó que más de 20 adultos mayores se encuentran contagiados por COVID-19 en los diferentes asilos del Distrito Central.

La Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras reveló que a 270 agremiadas asciende el número de contagios por COVID-19 en todo el país. El total de enfermeras infectadas proceden de centros públicos y privados.

La representante de la Asociación de Familiares de Privados de Libertad, Delma Ordóñez, informó este martes que en las últimas horas dos reclusos habrían fallecido por sospecha de COVID-19.

Las autoridades municipales en Villanueva determinaron aplicar un cierre indefinido en la aldea Dos Caminos y el sector de El Milagro, que incluyen todo el comercio, esta decisión se deriva del acelerado nivel de contagio de coronavirus, así como el registro de muertes en varios pacientes afectados por esta enfermedad.

El Congreso aprobó en sesión virtual un presupuesto de 7,5 millones de lempiras correspondientes al año fiscal 2020, para repatriar a 250 hondureños que están en las calles de España, ya que fueron despedidos de sus trabajos a raíz de la pandemia de COVID-19.

El Legislativo también aprobó reformas a la Ley de Auxilio del sector productivo para autorizar que la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento, realice la contratación de proyectos que estén relacionados con la pandemia del COVID-19.

Los diputados también aprobaron la prórroga del pago del Impuesto Sobre la Renta correspondiente al año 2019, hasta el 31 de agosto del presente año. El decreto fue presentado por el Poder Ejecutivo, busca beneficiar a los pequeños y medianos contribuyentes del país.

Internacional

La crisis del nuevo coronavirus está empujando a 40 millones de personas a una situación de inseguridad alimentaria en América Latina y el Caribe, advirtió Naciones Unidas, que pidió medidas urgentes para evitar una "pandemia de hambre". El Programa Mundial de Alimentos señaló que en los once países en la región, el número de personas que enfrentan una grave inseguridad alimentaria ha pasado de 3,4 millones a principios de años a 14 millones.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se mostró este martes dispuesto a conceder la nacionalidad canadiense a miles de trabajadores temporales, en su mayoría latinoamericanos y caribeños, que acuden cada año al país a laborar en explotaciones agrícolas. Trudeau pronunció estas palabras después de que dos trabajadores agrícolas mexicanos muriesen en Canadá tras contraer COVID-19, y de que cientos de temporeros hayan resultado infectados con la enfermedad.

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó el martes un decreto de reforma de la policía para responder al movimiento de protesta contra el abuso y el racismo de sus efectivos que sacude el país, aunque muy por debajo de lo que exigen los reclamos generales. El decreto incluye una prohibición de técnicas de estrangulamiento como método de inmovilización, a menos que "la vida de un oficial de policía esté en peligro".

México y Estados Unidos acordaron extender por 30 días más las restricciones al tránsito terrestre no esencial en su vasta frontera común tras revisar el desarrollo de la propagación de la COVID-19 en ambos países.

Deportes

El Bayern Múnich se proclamó campeón de la Bundesliga por 30ª ocasión en su historia, y octava consecutiva, tras imponerse este martes al Werder Bremen por 1-0, conviertiéndose el campeonato alemán en el primero en decidirse tras la reanudación por la pandemia del nuevo coronavirus. El club bávaro se impuso en Bremen gracias a un solitario gol del polaco Robert Lewandowski antes del descanso.

El FC Barcelona dio un paso más para la conquista del título de la Liga de España tras vencer 2-0 al Leganés este martes en el Camp Nou. Ya con 29 jornadas disputadas por el club catalán, el conjunto que dirige Quique Setién se afianza en la cima del fútbol español a la espera de lo que haga este jueves el Real Madrid ante Valencia. Con los goles de Ansu Fati y Messi, el Barcelona sigue en la primera posición de LaLiga con 64 puntos y en el caso del Real Madrid son segundos con 59 unidades.

El mediocampista hondureño Jonathan Rubio confirmó que hay interés en el fútbol de Portugal por el delantero Jorge Benguché, atacante del Olimpia que está a un paso de convertirse en nuevo legionario hondureño. Rubio dijo que Benguché es vinculado al club Belenses de la primera división del fútbol luso.

El Olimpia perdería a más de una de sus piezas claves en la era Pedro Troglio. Se trata del joven centrocampista Carlos Pineda. El futbolista de 22 años está sin contrato en el Albo, club que desea renovarlo, pero el jugador tiene planes de salir al exterior. El entrenador campeón del torneo Apertura 2019/2020 resaltó que el volante Alejandro Reyes es el otro jugador que no ha estampado la firma en la renovación.

Gennaro Gattuso, técnico del Napoli, aseguró este martes que no permite "a nadie arruinar un entrenamiento", después de que apartara de una reciente sesión al internacional mexicano Hirving Lozano por verle poco motivado. "Quienes están cansados, quienes no se sienten listos, quienes no están serenos para mí pueden quedarse en el vestuario un día y no pasa nada. Saben que cuando saltamos al campo quiero a gente que esté al máximo", afirmó Gattuso.

El Abierto de Estados Unidos de tenis se disputará sin aficionados en Nueva York en las fechas previstas del 31 de agosto al 13 de septiembre, confirmó este martes el gobernador estatal, Andrew Cuomo. La celebración de este torneo de Grand Slam estuvo sumido en la incertidumbre debido a la expansión del coronavirus en Nueva York, el epicentro de la pandemia en Estados Unidos.